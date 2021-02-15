Японцы начали косплеить украинских «киборгов» — защитников Донецкого аэропорта (ФОТО)



















В Японии молодежь выводит в тренды косплей украинских воинов. Особое внимание уделяется "киборгам" — защитникам Донецкого аэропорта. Мнением от просмотренной фотосессии на своей странице в Facebook искренне поделился преподаватель Школы японского языка Daigaku Борис Мороз.

Японцы с помощью косплея высказывают уважение украинским военным. Фото: Facebook / Boris Moroz

По мнению Мороза, японцы остаются под большим впечатлением от героизма украинских защитников, который те проявляют, защищая Родину. Подобное молодежное течение среди косплееров Японии Борис Мороз трактует как положительную тенденцию.

"Мы живем в стране, чьих воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов. [...] Мы за шесть лет прошли путь от страны, которой почти не существовало, до страны, гражданами которой представляют себя юноши в фантазиях", — делится эмоциями Мороз.

И подобное действительно не может не впечатлять. Японская молодежь собственными руками изготавливает военную форму, подобную украинской, занимается созданием специальных нашивок, чтобы фотографии соответствовали действительности, а также использует в съемках нашу национальную символику. Значительное место в фотосессии уделено украинскому флагу, на котором есть надпись "79 ОАЕМБр" — эту особую деталь, как объясняет Борис Мороз, ребята взяли из документалки про оборону Донецкого аэропорта.

Настоящего оружия, конечно, японцы не используют: вместо боевых винтовок у них страйкбольные. Косплееры находят полуразрушенные дома где-то за чертой городов и остаются в них на ночь — все для того, чтобы фото получились максимально аутентичными и похожими на настоящие.

В комментариях к публикации Мороза пользователи Facebook напомнили, что японская молодежь поддерживает украинцев творчеством с самого начала российской агрессии на Востоке Украины. К примеру привели юную художницу в стиле аниме/манги Нацумэ, которая неоднократно изображала украинских воинов в своих рисунках. В 2017 году девушка даже приезжала в Киев, где состоялась ее выставка, и лично встретилась с одним из украинских военных, который воевал на Донбассе. Интересно, что переводчиком Нацумэ был как раз таки сам Борис Мороз.

Для справки. Косплеем называют вид перфоманса, которая заключается в демонстрации в реальности определенных известных персонажей (иногда даже идей) с помощью костюма и соответствующих аксессуаров. Стоит отметить, что современный косплей, которым интересуются люди разного возраста во всех уголках мира, появился не в Японии, а в Америке среди фанатов многих аниме.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта.

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