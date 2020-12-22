Японцы создали идентификатор личности по кровеносным сосудам

Сразу несколько японских компаний представили новую систему идентификации личности. В ее основе — сканирование кровеносной системы человека. О разработке изобретательных ученых сообщает японский телерадиовещатель NHK.

В основе японской разработки — карта человеческих сосудов. Фото из свободных источников

Тех, кого больше интересует альтернативная система подтверждения личности, придется по душе изобретение компании Hitachi. В основе этого механизма — возможность считывать не отпечатки пальцев, а рисунок сосудов под кожей. Использование такого сервиса уменьшит количество мошенничеств, потому как уникальную схему кровеносной системы гораздо труднее воспроизвести.

В остальном же разработка Hitachi напоминает привычный нам PayPass: информацию о рисунке сосудов свяжут через облачный сервис с финансовыми данными пользователя. В будущем это позволит осуществлять денежные операции даже без смартфона — исключительно по "отражению" кровеносной системы. Интересно, что компания-разработчик предлагает использовать свое изобретение при регистрации постояльцев в гостиницах.

Если же вы склонны доверять более традиционным методам, то стоит присмотреться к разработке токийской стартап-компании Normee. Представители этой организации тоже исследовали идентификацию лица с помощью кровеносной системы. Впрочем, как и раньше, для этого понадобится гаджет — чтобы сделать снимок. Эту систему изобретатели планируют ввести как форму PayPass.

Руководитель исследовательской группы Normee Хонд Ай убежден, что такой вариант бесконтактных платежей будет хорошо воспринят пользователями. Кроме того, обновленная система сможет использоваться в различных ситуациях, ведь особой техники для функционирования не понадобится.

Ранее "Комментарии" сообщали, что для улучшения демографической ситуации правительство Японии профинансирует сервисы знакомств.

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