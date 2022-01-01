Японцы взялись за разработку "вечной" вакцины от COVID-19

Японские ученые, работающие в Токийском институте медицинских наук, занимаются созданием универсальной вакцины от COVID-19. По мнению ученых, сделать одну вакцину, которая обеспечит каждого иммунной защитой против коронавируса на всю жизнь, вполне реально. Об этом пишет Секрет фирмы.

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Предварительно ученые уже работают над панацеей, которая защитит человечество от всех мутированных вариантов SARS-CoV-2. А клинические испытания вакцины планируют начать с 2023 года. Поэтому в ближайшие два года есть шанс преодолеть пандемию навсегда.

Биотехнологи говорят, что за основу взяли технологию производства вакцины от оспы. Японцы создадут вирус осповакцины, содержащий спаечный белок коронавируса. Такая вакцина должна обеспечить человека вечным иммунитетом к COVID-19.

Первые образцы вакцины учёные планируют создать к лету 2022 года. Если испытания пройдут успешно, вакцину начнут продавать с 2024 года.

Как сообщал портал "Комментарии", исследования показывают, что когда человек заболел Covid-19, то в легких происходят такие же процессы, как при идиопатическом фиброзе легких. В тканях умерших пациентов под микроскопом обнаружены характерные признаки тяжелого фиброза.

Также мы писали, что китайские ученые получили из крови уникальное антитело, которое может обнаружить все мутации коронавируса SARS-CoV-2. Исследования проводились молекулярными биологами из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу.

Врач рассказал о протекании COVID-19 у взрослых и детей. Мы спросили у семейного врача, что ведет частную медицинскую практику Олеси Гетьман или влияет на течение заболевания COVID-19 инфицирование вирусом гриппа и как переносят штамм "Дельта" дети.









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