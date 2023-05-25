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Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Япония подняла в воздух истребители из-за российского самолета Ил-20

сегодня, 19:43
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Автор:

Лиля Воробьева

После того, как российский разведывательный самолет Ил-20 пролетел у японского побережья над Тихим океаном и Японским морем, страна подняла свои истребители. Об этом пишет Sky News .

Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Япония подняла в небо истребители из-за российского самолета (фото из открытых источников)

В Министерстве обороны Японии сообщили, что российский самолет-разведчик совершал полет в обе стороны из Охотского моря в Тихий океан.


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Еще один Ил-20 был замечен в направлении вод у острова Садо. Но после этого он повернулся в сторону континента.

Пока другие детали этого инцидента не раскрываются.

В свою очередь Россия никак не отреагировала на это сообщение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американские истребители перехватили российские самолеты вблизи Аляски . Российские самолеты были замечены, а затем перехвачены вблизи воздушного пространства Аляски. Согласно отчету NORAD, шесть российских самолетов были зафиксированы в зоне обнаружения системы ADIZ. Эта система позволяет проинформировать о приближении самолетов еще до того, как они войдут в воздушное пространство Канады или США. После получения сигнала на инцидент отреагировали в NORAD и отправили свои самолеты для перехвата русских. Оказалось, что от России были привлечены бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и приблизившиеся к воздушному пространству США истребители Су-35, однако не нарушили его.

Это не первый раз российские самолеты приближаются к воздушному пространству США и Канады. Военный эксперт по AFCEA Адиб Энаяти утверждает, что такими действиями россияне проверяют американскую систему.
NORAD – это Командование аэрокосмической обороны Северной Америки, действующее в рамках сотрудничества между Канадой и США.



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