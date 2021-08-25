Япония расширяет режим чрезвычайного положения

Министр, отвечающий за меры противодействия коронавируса, заявил, что в Японии чрезвычайное положение будет введено еще в восьми префектурах. Теперь чрезвычайное положение будет действовать в 21 префектуре. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Коронавирус (фото из открытых источников)

Режим чрезвычайного положения (ЧП) коснется префектур Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма и Хиросима. Он начнет действовать с пятницы, 27 августа, и продлится до 12 сентября.

Причиной расширения зон действия ЧП объясняется быстрым распространением штамма Delta. Правительство всеми силами пытается взять под контроль ситуацию с коронавируса, поскольку жители страны устают жить в условиях ограничений, а многие компании игнорируют неоднократные просьбы переводить людей на удаленную работу. Во вторник телекомпания NHK сообщила о 21 570 новых случаев заболевания и 42 смертельных случаях. Летальность в Японии составляет около 1,2% по сравнению с 1,7% в США и 2,0% в Великобритании.

В условиях чрезвычайного положения предусмотрен запрет на продажу алкоголя, проведения караоке в ресторанах. Также заведения общественного питания должны ограничить работу до 20:00. Сейчас режим чрезвычайного положения действует в Токио, а также в префектурах Ибараки, Точиги, Гунма, Тиба, Сайтама, Канагава, Сидзуока, Киото, Осака, Хиого, Фукуока и Окинава.

Напомним, решение провести соревнования Олимпиады-2020 без зрителей нанесло серьезный ущерб гостиничному бизнесу в Японии. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Токио и ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.

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