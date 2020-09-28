Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне

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Таисия Ерохина
Япония
рассматривает возможность использования топлива на основе лунной воды для
исследований уже в 2030-х годах. Об этом сообщает
Kyodo.
Так, японское
космическое агентство JAXA заявило, что намерено с середины 2030-х годов
заниматься исследованием Луны с использованием водорода, вырабатываемого водой.
Добывать воду собираются из ледяных отложений Луны и использовать в качестве
топлива.
Отмечается, что воды
в жидком виде на поверхности Луны не существует, но прошлые исследования
предполагают, что в одном из кратеров может быть лед, который никогда не
подвергался воздействию солнечного света.
Строить
орбитальную космическую станцию Япония собирается в сотрудничестве с США. Планируется,
что завод по производству топлива на южном полюсе Луны будет возведен к 2035
году.
По оценкам JAXA,
для поездки туда-обратно необходимо 37 тонн воды, но было бы дешевле
использовать топливо, созданное из лунной воды, чем доставлять воду с Земли.
Добавим, что и
другие страны планируют изучить водные ресурсы на Луне. К примеру, Китай уже
высадил беспилотный космический корабль на поверхность, в конце года там будет
проводиться сбор образцов почвы.
Напомним, частные
компании будут собирать лунную
почву для NASA.
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