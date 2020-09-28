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Главная Новости Мир Азия Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне
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Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне

Японцы хотят использовать завод с целью освоения ресурсов земного спутника

28 сентября 2020, 14:10
Автор:

Таисия Ерохина

Япония рассматривает возможность использования топлива на основе лунной воды для исследований уже в 2030-х годах. Об этом сообщает Kyodo.

Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне

Так, японское космическое агентство JAXA заявило, что намерено с середины 2030-х годов заниматься исследованием Луны с использованием водорода, вырабатываемого водой. Добывать воду собираются из ледяных отложений Луны и использовать в качестве топлива.

Отмечается, что воды в жидком виде на поверхности Луны не существует, но прошлые исследования предполагают, что в одном из кратеров может быть лед, который никогда не подвергался воздействию солнечного света.

Строить орбитальную космическую станцию Япония собирается в сотрудничестве с США. Планируется, что завод по производству топлива на южном полюсе Луны будет возведен к 2035 году.

По оценкам JAXA, для поездки туда-обратно необходимо 37 тонн воды, но было бы дешевле использовать топливо, созданное из лунной воды, чем доставлять воду с Земли.

Добавим, что и другие страны планируют изучить водные ресурсы на Луне. К примеру, Китай уже высадил беспилотный космический корабль на поверхность, в конце года там будет проводиться сбор образцов почвы.

Напомним, частные компании будут собирать лунную почву для NASA.


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