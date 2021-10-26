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Японская принцесса лишилась наследства из-за замужества

Старшая дочь наследного принца Акисино, японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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30-летняя японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито связала себя узами брака с простолюдином, отказавшись от своего титула и наследства.

Японская принцесса лишилась наследства из-за замужества

принцесса Мако и Кей Коумро (фото из открытых источников)

Как сообщает телеканал NHK, принцесса Мако вышла замуж за своего однокурсника из Международного христианского университета в Токио Кэй Комуро. Бракосочетание состоялось сегодня утром, 26 октября. С этого момента она больше не является членом императорской семьи и лишилась своего пособия в размере 1,3 миллиона долларов. Дети Мако также не будут иметь титулов и не смогут претендовать на королевский трон.

Известно, что перед свадебным торжеством принцесса посетила своих родителей, а также бабушку и дедушку, бывших императора Акахито и императрицу Митико.

К слову, общественность неактивно отреагировала на замужество принцессы, поскольку ее избранник был фигурантом финансового скандала. Более того, после ухода принцессы Мако из семьи, обострилась проблема сокращения династии монархов.

Напомним, что Мако и ее однокурсник Кэй Комуро обручились еще четыре года назад. Сейчас они планируют жить в Токио, а позже переехать в Соединенных Штаты Америки, где работает жених. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28-летняя принцесса Аяко Мория, которая в 2018 году вышла замуж за простолюдина, отказавшись от королевского титула, впервые стала мамой. 

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Источник: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211026/k10013321741000.html
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