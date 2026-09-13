Японские мэры объявили войну друг другу: сотням ниндзя предложили сразиться ночью

Мэры двух японских городов решили необычным способом напомнить о старинном соперничестве и бросили друг другу вызов. Теперь сотне участников предстоит ночью сразиться в настоящей игре ниндзя.

Костюмированное противостояние. Фото: PR Times

Ночная битва ниндзя

Мероприятие Shinobi Youchi ("Ночная битва ниндзя") пройдет 3 октября в парке Ёно в городе Ига. Соревноваться будут команды из Иги в префектуре Миэ и Коки в префектуре Сига — двух городов, связанных с историей японских ниндзя.

Организаторы вдохновились событиями XVI века, когда Ига подверглась нападению войск Оды Нобунаги. Теперь историческое противостояние решили превратить в необычную массовую игру.

Каждая команда будет состоять из 50 участников. Вместо настоящего оружия им выдадут мягкие мечи из пены. Задача игроков — поражать специальные мишени на плечах соперников и забирать их жетоны.

В командах появятся шпионы

Самой необычной частью игры станут тайные шпионы. В каждую команду внедрят по три участника из лагеря противника. Они должны будут скрытно мешать своим "союзникам" и атаковать их, не раскрывая настоящую принадлежность.

Игрокам также придется проникать на территорию соперников, похищать боевые знамена и выводить из игры командиров.

Костюмированное противостояние. Фото: PR Times

А проигравшему мэру придется заплатить за поражение необычным способом: записать рекламное видео о городе-победителе, рассказав о его истории ниндзя, кухне и туристических достопримечательностях.

Несмотря на шуточную "войну", настоящей вражды между городами нет. Напротив, Ига и Кока активно используют наследие ниндзя для привлечения туристов.

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