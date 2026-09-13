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Японські мери оголосили війну один одному: сотням ніндзя запропонували битися вночі

Японські мери вирішили перетворити старовинне суперництво міст на незвичайну нічну битву за участю справжніх "шпигунів".

13 вересня 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

Мери двох японських міст вирішили незвичним способом нагадати про старовинне суперництво та кинули один одному виклик. Тепер сотні учасників доведеться вночі битися у справжній грі ніндзя.

Японські мери оголосили війну один одному: сотням ніндзя запропонували битися вночі

Костюмоване протистояння. Фото: PR Times

Нічна битва ніндзя

Захід Shinobi Youchi ("Нічна битва ніндзя") відбудеться 3 жовтня у парку Йоно в місті Іга. Змагатимуться команди з Іги у префектурі Міе та Коки у префектурі Сіга – двох міст, пов'язаних з історією японських ніндзя.

Організатори надихнулися подіями XVI століття, коли Іга зазнала нападу військ Оди Нобунаги. Тепер історичне протистояння вирішили перетворити на незвичну масову гру.

Кожна команда складатиметься з 50 учасників. Замість справжньої зброї їм видадуть м'які мечі з піни. Завдання гравців – вражати спеціальні мішені на плечах суперників та забирати їхні жетони.

У командах з'являться шпигуни

Найдивовижнішою частиною гри стануть таємні шпигуни. У кожну команду впровадять по три учасники з табору супротивника. Вони повинні потай заважати своїм "союзникам" і атакувати їх, не розкриваючи справжню приналежність.

Гравцям також доведеться проникати на територію суперників, викрадати бойові прапори та виводити з гри командирів.

Японські мери оголосили війну один одному: сотням ніндзя запропонували битися вночі - фото 2

Костюмоване протистояння. Фото: PR Times

А меру, що програє, доведеться заплатити за поразку незвичайним способом: записати рекламне відео про місто-переможця, розповівши про його історію ніндзя, кухню і туристичні пам'ятки.

Незважаючи на жартівливу "війну", справжньої ворожнечі між містами немає. Навпаки, Іга та Кока активно використовують спадщину ніндзя для залучення туристів.

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Джерело: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000181444.html
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