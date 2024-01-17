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Южная Корея отреагировала на угрозу начать войну от лидера КНДР Ким Чен Ина

Президент Южной Кореи ответил на заявления Ким Чен Ына о возможном военном конфликте между двумя странами.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал сурово наказать КНДР в случае провокаций со стороны Северной Кореи. Такова реакция Юн Сук Йоля на угрозы Ким Чен Ына относительно готовности к возможной предстоящей войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yonhap.

Южная Корея отреагировала на угрозу начать войну от лидера КНДР Ким Чен Ина

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото из открытых источников

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании парламента заявил об изменениях в конституцию, которые бы определили Южную Корею как "главного врага" Северной Кореи. Кроме того, северокорейский диктатор заявил о необходимости "полностью оккупировать" южнокорейскую территорию в случае войны.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что его страна строго отреагирует на подобные действия со стороны КНДР.

"Нынешнее правительство Республики Корея отличается от любого предыдущего правительства. У наших военных огромные возможности реагирования... Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз строже", — сказал Юн Сук Йоль.

Вместе с тем, южнокорейский лидер подчеркнул, что люди, живущие в КНДР и Южной Корее, являются одним народом.

"Народ Северной Кореи – это один народ с нами, который имеет те же права, что и мы, на свободу, права человека и процветание", – добавил Юн Сук Йоль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну. По его словам, это произойдет в случае провокаций со стороны Южной Кореи.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова призывает Южную Корею не удивляться, если Россия ей отомстит. Таким образом, российская дипломатка отреагировала на новые санкции против России.



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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20240116003053315?section=national/politics
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