Южная Корея начнет развертывание крупнейшей в мире неядерной баллистической ракеты Hyunmoo-5, являющейся центральным элементом военного плана ответа на масштабное нападение Северной Кореи, в конце этого года, чтобы достичь "баланса террора", равносильного ядерным угрозам севера, заявил министр обороны Ан Гю-бак, передает агентство Yonhap.

Южная Корея развернет баллистическую ракету-«монстр»: ее размеры поражают

Руководитель оборонного ведомства представил план в интервью информационному агентству Yonhap, являющемуся редким признанием мощной ракеты, которая в основном была засекречена из-за ее стратегического значения.

"Поскольку Южная Корея является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не может владеть ядерным оружием, я твердо убежден, что мы должны иметь значительное количество ракет-монстров Hyunmoo-5, чтобы достичь баланса террора", — сказал Ан.

"Массовое производство началось, и принимаются меры по значительному увеличению объемов производства", – сказал руководитель оборонного ведомства, подтвердив, что развертывание мощной ракеты начнется в конце года.

Известно, что ракета класса "земля-земля", которую по своим размерам называют "монстром", способна нести боеголовку весом около восьми тонн и уничтожать подземные бункеры. Военные Южной Кореи впервые представили Hyunmoo-5 во время церемонии по случаю Дня Вооруженных Сил в прошлом году.

Замечания министра обороны прозвучали на фоне того, как Северная Корея активизирует разработку вооружений, вероятно благодаря технологической помощи со стороны России на фоне их растущего военного союза.

На прошлой неделе КНДР впервые представила новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Хвасон-20 во время масштабного военного парада, в котором приняли участие чиновники из Пекина и Москвы, демонстрируя свое единство против Соединенных Штатов.

Ан заявил, что Северная Корея может попытаться запустить новую МБР в этом году, ссылаясь на движения, обнаруженные вблизи ракетной стартовой площадки. Последнее испытание МБР по Северной Корее состоялось в октябре прошлого года, с участием Hwasong-19.

Масса баллистической ракеты – 36 000 кг;

Боевая часть — 8000 кг;

Дальность полета – 3000 – 3500 км.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что солдаты КНДР продолжают находиться в Курской области, где они учатся воевать в современных условиях. В частности, северокорейцы помогают россиянам наступать в Сумской области. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).