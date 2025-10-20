Південна Корея почне розгортання найбільшої в світі неядерної балістичної ракети Hyunmoo-5, що є центральним елементом військового плану відповіді на масштабний напад Північної Кореї, наприкінці цього року, щоб досягти "балансу терору", рівносильного ядерним загрозам півночі, заявив міністр оборони Ан Гю-бак, передає агентство Yonhap.

Південна Корея розгорне балістичну ракету-«монстр»: її розміри вражають

Керівник оборонного відомства представив план в інтерв'ю інформаційному агентству Yonhap, що є рідкісним визнанням потужної ракети, яка здебільшого була засекречена через її стратегічне значення.

"Оскільки Південна Корея є членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і не може володіти ядерною зброєю, я твердо переконаний, що ми повинні мати значну кількість ракет-монстрів Hyunmoo-5, щоб досягти балансу терору", – сказав Ан.

"Масове виробництво розпочалося, і вживаються заходи для значного збільшення обсягів виробництва", – сказав керівник оборонного відомства, підтвердивши, що розгортання потужної ракети розпочнеться наприкінці року.

Відомо, що ракета класу "земля-земля", яку через свої розміри називають "монстром", здатна нести боєголовку вагою близько восьми тонн і знищувати підземні бункери. Військові Південної Кореї вперше представили Hyunmoo-5 під час церемонії з нагоди Дня Збройних Сил минулого року.

Зауваження міністра оборони прозвучали на тлі того, як Північна Корея активізує розробку озброєнь, ймовірно, завдяки технологічній допомозі з боку Росії на тлі їхнього зростаючого військового союзу.

Минулого тижня КНДР вперше представила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Хвасон-20 під час масштабного військового параду, в якому взяли участь високопосадовці з Пекіна та Москви, демонструючи свою єдність проти Сполучених Штатів.

Ан заявив, що Північна Корея може спробувати запустити нову МБР цього року, посилаючись на рухи, виявлені поблизу ракетного стартового майданчика. Останнє випробування МБР Північною Кореєю відбулося в жовтні минулого року, за участю Hwasong-19.

Маса балістичної ракети — 36 000 кг;

Бойова частина — 8000 кг;

Дальність польоту — 3000 — 3500 км.

