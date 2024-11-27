Южнокорейцы выступают против оружия для Украины: результаты опроса

Вопрос поставок Южной Кореи военной помощи Украине становится все более актуальным, особенно на фоне роста военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Однако, согласно последним опросам, большинство южнокорейцев выступают против прямой поставки оружия Украине.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: AP

Опрос Gallup, проведенный в октябре 2024 года, показал, что 82% южнокорейцев не поддерживают предоставление Украине военной помощи, включая оружие. Основной причиной такой позиции стал страх эскалации конфликта. Граждане Южной Кореи считают, что вмешательство может привести к негативным последствиям для их страны.

К другим факторам относится также недостаточная информированность жителей Южной Кореи о масштабе войны в Украине, а также фокус на собственных проблемах. Большинство корейцев скептически относятся к прямым расходам на помощь другим государствам, особенно во время внутренних экономических и политических кризисов.

Кроме того, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль находится под давлением собственного электората и имеет низкие рейтинги одобрения, что делает решение о возможности усилить военную поддержку Украине менее желанной для корейцев.

Несмотря на это, Украина уже получила от Южной Кореи нелетальную помощь, в том числе средства разминирования, бронежилеты и другие вещи, однако Киев хочет больше оружия, особенно из-за привлечения войск КНДР со стороны РФ. Президент Владимир Зеленский в октябрьском интервью телеканалу KBS заявил о намерении передать Сеулу подробный запрос поддержки. Кроме того, министр обороны Рустем Умеров вылетел с визитом в Южную Корею для детальных переговоров.

"Нет правительству Южной Кореи, которое планирует поставки оружия в Украину", — написано на баннере, которое держала небольшая группа протестующих Южной Кореи перед визитом Умерова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп может пожертвовать интересами Южной Кореи ради соглашения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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