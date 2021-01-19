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Главная Новости Мир Азия «За оскорбление короля»: женщину из Таиланда посадили на 43 года
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«За оскорбление короля»: женщину из Таиланда посадили на 43 года

Женщине более 60 лет, она государственная служащая

сегодня, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В Таиланде за оскорбление короля в социальной сети 60-летняя женщина может провести остаток дней в тюрьме. Ее приговорили к 43,5 годам заключения.

«За оскорбление короля»: женщину из Таиланда посадили на 43 года

Тайская тюрьма / Фото: v-thailand.com

Известно, что осужденная в 2015 году была задержана за размещение аудиозаписей в социальных сетях YouTube и Facebook, в которых критиковала тайский режим, оскорбляя короля и монархию. В Таиланде за подобные действия сажают в тюрьму от 3 до 15 лет. Но женщину, которая является государственной служащей, обвинили в трех десятках нарушений, поэтому изначально ее приговор составлял 87 лет, но потом, когда она признала свою вину, его сократили вдвое.

Представитель правозащитной организации Human Rights Watch Сунай Пхасук отметил, что приговор суда просто шокирует и демонстрирует, насколько власть Таиланда готова наказывать за критику монархии. 

Отмечается, что это самый суровый тюремный срок за последние годы. Предыдущий рекорд принадлежал мужчине, который был приговорен к 70 годам тюремного заключения за размещение в интернете оскорбительных публикаций. Но после признания вины его срок также сократили, до 35 лет. 

Напомним, что турецкий суд приговорил писателя, проповедника и телеведущего Аднана Октара до 1075 лет за решеткой за 10 отдельных преступлений. Сообщается, что он виновен в сексуальном насилии несовершеннолетних девушек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что журналистку из Уханя посадили на 4 года в тюрьму за то, что она в социальной сети рассказывала о начале пандемии и снимала видеоролики, в которых показывала пустые полки в магазинах и переполненные людьми больницы.


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/thai-court-gives-record-43year-sentence-for-insulting-king-woman-monarchy-law-court-law-b1789220.html
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