Журналистку в Ухане посадили на 4 года из-за новостей о COVID-19

В китайском городе Ухань, который стал первым, где началась вспышка коронавирусной инфекции, приговорили к 4-м годам тюрьмы журналистку Чжань Чжан, которая в интернете рассказывала о начале пандемии COVID-19.

журналистка в одном из своих видео о коронавирусе в Ухане / Скриншот

Бывшая юристка и журналистка не работала в информативном издании, она самостоятельно снимала материалы о том, что происходило в Ухане в начале пандемии коронавируса и выкладывала свои ролики в Сеть. Чжань Чжан на протяжение трех месяцев показывала пользователям Сети, как в Ухане действует карантин, снимала пустые полки в магазинах, а также переполненные больницы и крематории. А в мае 2020 года она перестала выкладывать материалы, потому что в Шанхае ее задержала полиция. Женщину осудили за нарушение общественного порядка и "провоцирование неприятностей". А все из-за того, что ее видео начали активно распространяться в социальных сетях.

Журналистка сказала, что не признает своей вины, и объявила голодовку. С июня, по данным СМИ, ее кормят насильно через трубку. На судебном заседании, во время зачитывания приговора, присутствовала ее мать, которая очень опасается за здоровье и жизнь дочери, ведь Чжань Чжан сказала, что в случае жесткого приговора, продолжить голодать.

По данным источника, в Китае за журналистскую деятельность, связанную с коронавирусом, наказаны уже восемь человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что международная организация, занимающаяся расследованием нападений на журналистов по всему миру — Комитет защиты журналистов определила страну, которая, по мнению специалистов, стала самой опасной для представителей прессы в текущем году.

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