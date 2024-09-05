Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил Россию и выразил похвалу в адрес российского президента Владимира Путина, которого считают ответственным за катастрофу малайзийского Boeing-777 в 2014 году, во время которой погибли 43 гражданина Малайзии. Об этом сообщает Bloomberg.

Анвар Ибрагим и Путин (фото из открытых источников)

Отмечается, что Анвар, как и некоторые азиатские лидеры, проигнорировал российское вторжение в Украину. Он подчеркнул, что решение посетить Россию было сложно, но оправдано.

Во время встречи премьер отметил давние экономические связи между странами Юго-Восточной Азии и Россией, в частности в отраслях полупроводников и смежных технологий. Он выразил готовность к углублению сотрудничества и заявил, что Российский опыт может быть полезен Малайзии.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с вами и вашей командой. Вы показали свою решимость преодолевать трудности и выживать, и мы, безусловно, получим пользу этого опыта", – сказал Анвар на встрече с Путиным.

Он также отметил, что Россия согласилась сотрудничать в сфере авиации, технологий, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Анвар подчеркнул свое желание углубить отношения с Россией и принял приглашение Путина поучаствовать в октябрьском саммите БРИКС в Казани.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что БРИКС расширяется : какая страна еще захотела оказаться в одном блоке с Путиным . Малайзия готовится присоединиться к группе стран с переходной экономикой БРИКС. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Анвар Ибрагим, пишет Reuters.

Комментарии Анвара появились в преддверии трехдневного визита премьер-министра Китая Ли Цяна на этой неделе в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Малайзией и Китаем. Ожидается, что страны подпишут несколько соглашений, включая продление пятилетнего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

