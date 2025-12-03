Западные СМИ написали, что Таджикистан просит военной помощи у РФ: что говорят в Душанбе

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло информацию о якобы проведении переговоров с Россией по поводу участия военных РФ в охране границы с Афганистаном.

Граница между Таджикистаном и Афганистаном. Фото: из открытых источников

Такие слухи появились после нападения в приграничном районе, в результате которого погибли пять граждан Китая, пишет Радио Свобода.

Агентство Reuters накануне сообщило о возможном усилении присутствия российских войск на таджикской территории. Ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах Таджикистана, издание писало, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где ключевую роль играет Москва, рассматривается вариант направления российских подразделений для совместного патрулирования 1344-километровой границы между Таджикистаном и Афганистаном.

Но уже 3 декабря спикер Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади назвал эти сообщения "сфабрикованными".

"Публикуя эту новость, Reuters предоставляет своим читателям непроверенную информацию", — отметил Самади.

Позже в официальном заявлении МИД Таджикистана отметило, что общая ситуация безопасности на границе остается стабильной, а контроль над ней полностью осуществляют национальные компетентные органы.

Напряженность на таджикско-афганской границе возникает регулярно. Так, 27 ноября с территории Афганистана была совершена атака на объект, где проживали сотрудники совместной китайско-таджикской горнодобывающей компании.

В результате этого нападения погибли пять граждан Китая, еще столько же получили ранения.

По данным таджикских властей, во время нападения использовалось огнестрельное оружие и беспилотник со взрывчаткой, атаковавший жилые помещения шахтеров. Инцидент вызвал дополнительное давление на президента Эмомали Рахмона из-за безопасности китайских граждан в стране.

