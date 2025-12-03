logo_ukra

Західні ЗМІ написали, що Таджикистан просить військової допомоги в РФ: що кажуть в Душанбе
Західні ЗМІ написали, що Таджикистан просить військової допомоги в РФ: що кажуть в Душанбе

Західні ЗМІ нещодавно повідомили, що Таджикистан нібито просить військової допомоги у Росії для охорони кордону з Афганістаном. В МЗС країни цю інформацію назвали недостовірною

3 грудня 2025, 23:47
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міністерство закордонних справ Таджикистану спростувало інформацію про нібито проведення перемовин із Росією щодо участі військових РФ в охороні кордону з Афганістаном. 

Західні ЗМІ написали, що Таджикистан просить військової допомоги в РФ: що кажуть в Душанбе

Кордон між Таджикистаном та Афганістаном. Фото: з відкритих джерел

Такі чутки з’явилися після нападу в прикордонному районі, внаслідок якого загинули п’ятеро громадян Китаю, пише Радіо Свобода. 

Агентство Reuters напередодні повідомило про можливе посилення присутності російських військ на таджицькій території. Посилаючись на анонімні джерела в силових структурах Таджикистану, видання писало, що в межах Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), у якій ключову роль відіграє Москва, розглядається варіант направлення російських підрозділів для спільного патрулювання 1344-кілометрового кордону між Таджикистаном та Афганістаном.

Але вже 3 грудня речник Міністерства закордонних справ Таджикистану Шохін Самаді назвав ці повідомлення "сфабрикованими".

"Публікуючи цю новину, Reuters надає своїм читачам неперевірену інформацію", – зазначив Самаді.

Згодом в офіційній заяві МЗС Таджикистану зазначило, що загальна безпекова ситуація на кордоні залишається стабільною, а контроль над нею повністю здійснюють національні компетентні органи.

Напруженість на таджицько-афганському кордоні виникає регулярно. Так, 27 листопада з території Афганістану було здійснено атаку на об’єкт, де проживали працівники спільної китайсько-таджицької гірничодобувної компанії. 

Внаслідок цього нападу загинули п’ятеро громадян Китаю, ще стільки ж дістали поранення.

За даними таджицької влади, під час нападу використовувалася вогнепальна зброя та безпілотник із вибухівкою, який атакував житлові приміщення шахтарів. Інцидент викликав додатковий тиск на президента Емомалі Рахмона через питання безпеки китайських громадян у країні.

Як раніше писав портал "Коментарі", Вірменія більше не вважає себе членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян. За його словами, Вірменія фактично вийшла та не планує повертатися в ОДКБ.



Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-tadzhykystan-perehovory-rosia-kordon/33612004.html
