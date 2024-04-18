Есть опасения, что Северная Корея готовится к возможной войне и активно разрабатывает смертельное биологическое оружие. Согласно информации разведки США, арсенал КНДР пополнился микробными спреями и ядовитыми ручками, которые могут быть использованы для распространения таких опасных заболеваний, как оспа, чума, холера и сибирская язва.

Ким Чен Ын

Журналисты издания The Sun, ссылаясь на источники в американской разведке, утверждают, что северокорейский режим Ким Чен Ына может использовать пандемию Covid-19 в качестве стимула для разработки биологического оружия. Аналитики Госдепартамента США считают, что это биологическое оружие может быть еще опаснее ядерных боеголовок.

Как говорится в отчете Госдепа, у КНДР есть специальная программа по биологическому оружию национального уровня. У северокорейского режима есть средства производства биологических агентов для военных целей и технические возможности создания бактерий, вирусов и токсинов, которые могут быть использованы как биологическое оружие.

Данные из разведки также свидетельствуют о том, что КНДР может использовать обычные предметы как системы для тайного распространения биологического оружия, что делает его еще более непредсказуемым и опасным.

Распространение биологического оружия в арсенале Северной Кореи имеет давнюю историю, вероятно начиная с 1960-х годов. Программа наступательного биологического оружия, инициированная Ким Чен Ыном, нарушает его международные обязательства.

По словам эксперта по биологическому оружию Эндрю Вебера, в случае обострения военного конфликта с участием Северной Кореи наиболее вероятно будет использовано именно биологическое оружие, а не ядерное.

Особо тревожным считается факт, что КНДР имеет промышленные возможности для массового производства биологического оружия и средств его доставки, таких как ракеты, дроны, самолеты и распылители. При этом отслеживание разработки биологического оружия гораздо сложнее, чем в случае ядерного, поскольку оборудование для производства может использоваться, например, в сельском хозяйстве.

Портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ регулярно распространяет фейки о биологическом оружии в Украине.