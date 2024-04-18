logo

BTC/USD

63814.28

ETH/USD

3053.58

LTC/USD

82.51

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Западные СМИ назвали страну, которая активно занимается разработкой биологического оружия
commentss НОВОСТИ Все новости

Западные СМИ назвали страну, которая активно занимается разработкой биологического оружия

Северная Корея активно занимается разработкой биологического оружия, об этом пишет The Sun со ссылкой на данные разведки. Таким образом, страна готовится к возможной войне

18 апреля 2024, 17:58
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Есть опасения, что Северная Корея готовится к возможной войне и активно разрабатывает смертельное биологическое оружие. Согласно информации разведки США, арсенал КНДР пополнился микробными спреями и ядовитыми ручками, которые могут быть использованы для распространения таких опасных заболеваний, как оспа, чума, холера и сибирская язва.

Западные СМИ назвали страну, которая активно занимается разработкой биологического оружия

Ким Чен Ын

Журналисты издания The Sun, ссылаясь на источники в американской разведке, утверждают, что северокорейский режим Ким Чен Ына может использовать пандемию Covid-19 в качестве стимула для разработки биологического оружия. Аналитики Госдепартамента США считают, что это биологическое оружие может быть еще опаснее ядерных боеголовок.

Как говорится в отчете Госдепа, у КНДР есть специальная программа по биологическому оружию национального уровня. У северокорейского режима есть средства производства биологических агентов для военных целей и технические возможности создания бактерий, вирусов и токсинов, которые могут быть использованы как биологическое оружие.

Данные из разведки также свидетельствуют о том, что КНДР может использовать обычные предметы как системы для тайного распространения биологического оружия, что делает его еще более непредсказуемым и опасным.

Распространение биологического оружия в арсенале Северной Кореи имеет давнюю историю, вероятно начиная с 1960-х годов. Программа наступательного биологического оружия, инициированная Ким Чен Ыном, нарушает его международные обязательства.

По словам эксперта по биологическому оружию Эндрю Вебера, в случае обострения военного конфликта с участием Северной Кореи наиболее вероятно будет использовано именно биологическое оружие, а не ядерное.

Особо тревожным считается факт, что КНДР имеет промышленные возможности для массового производства биологического оружия и средств его доставки, таких как ракеты, дроны, самолеты и распылители. При этом отслеживание разработки биологического оружия гораздо сложнее, чем в случае ядерного, поскольку оборудование для производства может использоваться, например, в сельском хозяйстве.

Портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ регулярно распространяет фейки о биологическом оружии в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/27386985/north-korea-viruses-bacteria-poison/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости