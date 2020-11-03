Землетрясение в Турции: число погибших уже больше 100

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Елизавета Черных
Количество погибших из-за землетрясения в турецком Измире стремительно растет — сейчас оно составляет уже 110 человек, из которых двое подростков, что погибли на греческом острове Самос, а общее число пострадавших уже перешло за 1000 человек.
Президент также пообещал помочь семьям, которые в результате стихийного бедствия лишились жилья, выплатив им материальную компенсацию.
Ранее сообщалось, что сегодня из-под завалов удалось спасти 70-летнего мужчину, который находился под обломками зданий 33 часа.
30 октября в турецком городе Измир зафиксировали мощное землетрясение, магнитудой почти 7 баллов, которое разрушило десятки домов и привело к гибели сотню людей. Стихийное бедствие спровоцировало цунами, которое накрыло турецкий город Сеферихисар, который является провинцией Измира и затопило его улицы.
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