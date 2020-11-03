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Главная Новости Мир Азия Землетрясение в Турции: число погибших уже больше 100
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Землетрясение в Турции: число погибших уже больше 100

Общее количество пострадавших в следствии стихийного бедствия возросло до 1027

сегодня, 21:48
Автор:

Елизавета Черных

Количество погибших из-за землетрясения в турецком Измире стремительно растет — сейчас оно составляет уже 110 человек, из которых двое подростков, что погибли на греческом острове Самос, а общее число пострадавших уже перешло за 1000 человек. 

Землетрясение в Турции: число погибших уже больше 100

"Поисково-спасательные команды спасли из-под завалов 107 человек. Мы не будем терять надежды, пока не найдем последних из тех, кто оказался под руинами", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Президент также пообещал помочь семьям, которые в результате стихийного бедствия лишились жилья, выплатив им материальную компенсацию. 

Ранее сообщалось, что сегодня из-под завалов удалось спасти 70-летнего мужчину, который находился под обломками зданий 33 часа.

30 октября в турецком городе Измир зафиксировали мощное землетрясение, магнитудой почти 7 баллов, которое разрушило десятки домов и привело к гибели сотню людей. Стихийное бедствие спровоцировало цунами, которое накрыло турецкий город Сеферихисар, который является провинцией Измира и затопило его улицы.




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Источник: https://www.aa.com.tr/
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