Жених и невеста утонули в реке, изображая сцену из «Титаника»

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Светлана Шкурупий
На
юго-западе Индии, в штате Карнатака, произошло трагическое событие. Влюбленная
пара отправилась на романтическую фотосессию на реке, но их лодка перевернулась,
и они утонули. Это произошло накануне их свадьбы.
фото из открытых источников
Жених
и невеста решили перед торжеством сделать красивые фотографии на фоне природы и
отправились на реку. Вместе с фотографом и близкими родственниками они плыли на
лодках, и влюбленная пара решила повторить знаменитую сцену из культового
фильма "Титаник", там, где героиня расправляет руки, словно летит, а партнер
придерживает ее за талию. Но из-за сильного ветра, гребец не справился с
управлением судна, и оно вместе с влюбленными и фотографом перевернулось.
Жених
и невеста утонули у своих родственников на глазах, а фотограф сумел выплыть и
спастись. К слову, свадьба пары должна была состояться 22 ноября.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что бразилец женился сам на себе, после того,
как его бросил возлюбленный накануне церемонии. Свадьба прошла в кругу
родственников и стоила около 1,8 млн гривен.
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