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Главная Новости Мир Азия Жених и невеста утонули в реке, изображая сцену из «Титаника»
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Жених и невеста утонули в реке, изображая сцену из «Титаника»

Их свадьба должна была состояться 22 ноября

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

На юго-западе Индии, в штате Карнатака, произошло трагическое событие. Влюбленная пара отправилась на романтическую фотосессию на реке, но их лодка перевернулась, и они утонули. Это произошло накануне их свадьбы.

Жених и невеста утонули в реке, изображая сцену из «Титаника»

фото из открытых источников

Жених и невеста решили перед торжеством сделать красивые фотографии на фоне природы и отправились на реку. Вместе с фотографом и близкими родственниками они плыли на лодках, и влюбленная пара решила повторить знаменитую сцену из культового фильма "Титаник", там, где героиня расправляет руки, словно летит, а партнер придерживает ее за талию. Но из-за сильного ветра, гребец не справился с управлением судна, и оно вместе с влюбленными и фотографом перевернулось.

Жених и невеста утонули у своих родственников на глазах, а фотограф сумел выплыть и спастись. К слову, свадьба пары должна была состояться 22 ноября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бразилец женился сам на себе, после того, как его бросил возлюбленный накануне церемонии. Свадьба прошла в кругу родственников и стоила около 1,8 млн гривен.


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Источник: https://keralakaumudi.com/en/news/
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