Житель Индии вернулся домой через неделю после своей кремации

75-летний житель Индии попал в больницу с диагнозом COVID-19. Заболевание протекало в тяжелой форме и спустя пару дней родственникам позвонили и сказали, что он умер.

В Индии мужчина вернулся домой после кремации / фото: infonet

Из-за того, что к умершим пациентам с коронавирусом в стране подходить близко нельзя, тело мужчины было показано членам семьи на расстоянии и хранилось оно в отдельной палате. Родственники поддали тело кремации и готовились к специальному обряду, чтобы почтить его память.

Но спустя неделю им снова позвонили из больницы и шокировали новостью о том, что мужчина жив, полностью вылечился от заболевания и ждет пока его заберут домой. Члены семьи были мягко говорят повергнуты в шок, они поехали в медицинское учреждение, убедились, что с ним все хорошо и забрали домой.

Судя по всему, работники больницы перепутали медицинские карты пациентов и отдали на кремацию тело другого человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что житель Британии отправился в Индию с благотворительной миссией и за короткое время успел переболеть малярией, коронавирусом, лихорадкой денге и был укушен коброй.

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