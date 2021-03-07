logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.03.2021

BTC/USD

50524.34

ETH/USD

1663.00

LTC/USD

186.88

НБУ 07.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Жительница Таиланда разбогатела с помощью «булыжника» (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Жительница Таиланда разбогатела с помощью «булыжника» (ФОТО)

«Булыжник» оказался дорогостоящей амброй

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

49-летняя жительница Таиланда обнаружила на пляже "булыжник" с неприятным запахом, с помощью которого может разбогатеть на тысячи долларов. Оказалось, что женщина нашла "китовое золото", которое очень ценится на рынке парфюмерии.

Жительница Таиланда разбогатела с помощью «булыжника» (ФОТО)

амбра / фото: The Mirror

Сирипорн Ниамрин рассказала, что, прогуливавшись по пляжу, наткнулась на странный камень и забрала его с собой. Его вес составил около 7 килограмм, а размеры — 30,5 на 61 см.

Женщина обратилась к соседям, чтобы они помогли ей выяснить, что это за субстанция, ведь от нее исходит неприятный рыбный запах. Оказалось, что это амбра (вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов) и она очень ценна на рынке парфюмерии, потому что используется для производства дорогих духов. Ее используют как афродизиак и фиксатор аромата.

Чтобы точно убедиться в том, что эта амбра, женщина пригласила экспертов. Учитывая вес и размер "камня", за него жительница Таиланда может получить около 260 тысяч долларов. Женщина очень надеется, что сможет быстро найти покупателя и получить деньги, чтобы улучшить финансовое состояние своей семьи. 

Отметим, что на протяжении многих десятилетий ученым так и не удалось установить, является ли амбра продуктом нормальной жизнедеятельности или результатом патологии. Однако примечателен тот факт, что амбра попадается только в кишечнике самцов.

Жительница Таиланда разбогатела с помощью «булыжника» (ФОТО) - фото 2
Жительница Таиланда разбогатела с помощью «булыжника» (ФОТО) - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супруги, приехавшие навестить своего друга в Таиланде, прогуливались по пляжу и нашли рвоту кашалота, стоимостью 600 тысяч долларов. Они сразу же принялись искать покупателя на свой ценный товар.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/lucky-woman-finds-lump-whale-23588101.amp
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ