Жительница Таиланда разбогатела с помощью «булыжника» (ФОТО)

49-летняя жительница Таиланда обнаружила на пляже "булыжник" с неприятным запахом, с помощью которого может разбогатеть на тысячи долларов. Оказалось, что женщина нашла "китовое золото", которое очень ценится на рынке парфюмерии.

амбра / фото: The Mirror

Сирипорн Ниамрин рассказала, что, прогуливавшись по пляжу, наткнулась на странный камень и забрала его с собой. Его вес составил около 7 килограмм, а размеры — 30,5 на 61 см.

Женщина обратилась к соседям, чтобы они помогли ей выяснить, что это за субстанция, ведь от нее исходит неприятный рыбный запах. Оказалось, что это амбра (вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов) и она очень ценна на рынке парфюмерии, потому что используется для производства дорогих духов. Ее используют как афродизиак и фиксатор аромата.

Чтобы точно убедиться в том, что эта амбра, женщина пригласила экспертов. Учитывая вес и размер "камня", за него жительница Таиланда может получить около 260 тысяч долларов. Женщина очень надеется, что сможет быстро найти покупателя и получить деньги, чтобы улучшить финансовое состояние своей семьи.

Отметим, что на протяжении многих десятилетий ученым так и не удалось установить, является ли амбра продуктом нормальной жизнедеятельности или результатом патологии. Однако примечателен тот факт, что амбра попадается только в кишечнике самцов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супруги, приехавшие навестить своего друга в Таиланде, прогуливались по пляжу и нашли рвоту кашалота, стоимостью 600 тысяч долларов. Они сразу же принялись искать покупателя на свой ценный товар.

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