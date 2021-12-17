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Австралия испытала "экономическое принуждение" со стороны Китая: какая причина

Австралия отмечает, что Китай от такого решения может больше пострадать

сегодня, 12:10
Автор:

Карина Ожерельева
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Австралийский казначей Джош Фриденберг заявил в пятницу, 17 декабря, что Австралия была объектом "экономического принуждения" со стороны Китая из-за различных торговых споров, но утверждал, что азиатский гигант и в дальнейшем будет нуждаться в экспорте австралийских ресурсов. Об этом сообщает Reuters.

Австралия испытала "экономическое принуждение" со стороны Китая: какая причина

Джош Фриденберг, депутат, казначей Содружества Австралии, разговаривает со специалистом-трейдером Полом Козентино на Нью-Йоркской фондовой бирже - Reuters

Выступая на мероприятии Reuters Breakingviews, Фриденберг сказал, что Китаю будет особенно тяжело заменить экспорт железной руды из Австралии, подпитывающий его огромную сталелитейную промышленность. Австралия является крупнейшим в мире экспортером минерала.

Ухудшение дипломатических отношений привело к тому, что Китай ввел таможенную пошлину на австралийское вино и ячмень, строго ограничив импорт угля из страны.

"Мы подверглись экономическому принуждению со стороны Китая", – сказал Фриденберг.

Как сообщали ранее "Комментарии", ограничение производства парниковых газов Китаем поможет решить судьбу планеты больше, чем что-либо другое. Это первенство обусловлено тем, что на сегодняшний день в КНР нет равных и страна является главным источником новых выбросов в мире. Но немногие, кроме правительства Китая, могут знать настоящие причины этого критически важного загрязнения планеты, вызывающей потепление, а эти причины – это десятки гигантских государственных компаний.

Также "Комментарии" писали, что космическая ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании Expace не смогла выйти на орбиту во вторник (14 декабря). На ее борту находились два коммерческих спутника GeeSAT, которые должны были протестировать автономную навигационную систему. Ракета-носитель стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-facing-economic-coercion-china-treasurer-2021-12-17/
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