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Австралия присоединяется к бойкоту Зимних Олимпийских игр

Развитие событий вокруг Зимних Олимпийских игр в Пекине набирает обороты

сегодня, 14:10
Автор:

София Сторчак
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Австралия присоединяется к бойкоту Зимних Олимпийских игр

Зимние Олимпийские игры в Пекине - 2022 - фото из открытых источников

Зимние Олимпийские игры  должны состояться в Пекине 4-20 февраля 2022 года. Вслед за заявлением правительства США, Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине,  сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на газету Sydney Morning Herald.

По словам пресс-секретаря министра спорта страны, Австралия еще не приняла окончательного решение о своем представительстве на Зимних Играх. В то же время члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии призывают к тому, чтобы спортсмены принимали участие в Олимпиаде, несмотря на то, что политики на них  присутствовать не будут.  

Отмечается что, президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота соревнований, в результате которого он сам и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Олимпиаде.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что представители администрации США, как ожидалось, не приедут в Пекин на Игры. По информации газеты, Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушением прав человека в Китае в целом". А дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр рассматривается как один из возможных вариантов действий против политики Китая.

 "Это то, что мы сейчас рассматриваем", - привел телеканал CNBC слова Байдена на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Позднее стало известно, что власти Великобритании также рассматривают возможность дипломатического бойкота Игр в Пекине.

В знак протеста против нарушения властями Китая прав человека, не исключает возможность дипломатического бойкота Зимней Олимпиады – 22 Премьер-министр Великобритании — Борис Джонсон. Об этом сообщало издание The Times.  Газета утверждала, что в британском правительстве идет активная дискуссия по поводу того, следует ли Великобритании последовать призыву Джо Байдена или нет.  Согласно одному из вариантов, страну на Олимпиаде может представлять посол Великобритании в Китае, тогда как британские официальные лица на Играх присутствовать  не будут.

"Политизация спорта нарушает Олимпийский дух и наносит вред интересам спортсменам всего мира",  – подверг критике предполагаемый бойкот Олимпиады Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 

Дипломат назвал заявления о бойкоте "вмешательством во внутренние дела Китая под надуманными предлогами".

Ранее издание "Комментарии" писало, что примеру Вашингтона в бойкоте Олимпиады — 22 может последовать и Лондон.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/781910.html
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