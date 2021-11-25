Австралия присоединяется к бойкоту Зимних Олимпийских игр

Зимние Олимпийские игры в Пекине - 2022 - фото из открытых источников

Зимние Олимпийские игры должны состояться в Пекине 4-20 февраля 2022 года. Вслед за заявлением правительства США, Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на газету Sydney Morning Herald.

По словам пресс-секретаря министра спорта страны, Австралия еще не приняла окончательного решение о своем представительстве на Зимних Играх. В то же время члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии призывают к тому, чтобы спортсмены принимали участие в Олимпиаде, несмотря на то, что политики на них присутствовать не будут.

Отмечается что, президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота соревнований, в результате которого он сам и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Олимпиаде.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что представители администрации США, как ожидалось, не приедут в Пекин на Игры. По информации газеты, Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушением прав человека в Китае в целом". А дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр рассматривается как один из возможных вариантов действий против политики Китая.

"Это то, что мы сейчас рассматриваем", - привел телеканал CNBC слова Байдена на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Позднее стало известно, что власти Великобритании также рассматривают возможность дипломатического бойкота Игр в Пекине.

В знак протеста против нарушения властями Китая прав человека, не исключает возможность дипломатического бойкота Зимней Олимпиады – 22 Премьер-министр Великобритании — Борис Джонсон. Об этом сообщало издание The Times. Газета утверждала, что в британском правительстве идет активная дискуссия по поводу того, следует ли Великобритании последовать призыву Джо Байдена или нет. Согласно одному из вариантов, страну на Олимпиаде может представлять посол Великобритании в Китае, тогда как британские официальные лица на Играх присутствовать не будут.

"Политизация спорта нарушает Олимпийский дух и наносит вред интересам спортсменам всего мира", – подверг критике предполагаемый бойкот Олимпиады Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат назвал заявления о бойкоте "вмешательством во внутренние дела Китая под надуманными предлогами".

Ранее издание "Комментарии" писало, что примеру Вашингтона в бойкоте Олимпиады — 22 может последовать и Лондон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!