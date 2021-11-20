Бойкот зимней Олимпиады в Пекине: примеру Вашингтона может последовать и Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр, которые должен принимать Пекин. Причина такого решение кроется в систематическом нарушении прав человека. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Олимпиада. Фото: xsport.ua

Издание сообщает, на сегодняшний день официальный Вашингтон уже сообщил, что также готов объявить бойкот. В таком случае ни президент Байден, ни какой-либо другой представитель власти США не будут присутствовать на соревнованиях.

В Великобритании пока идет полемика относительно того, стоит ли идти на официальный бойкот или все же воздержаться от таких шагов, которые могут негативно повлиять на двухсторонни отношения Великобритании и Китая.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступает за бойкот. Что же касается Борис Джонсона, то он еще не так давно выступал против радикальных шагов в сторону Китая, заявляя, что он очень почитает и уважает китайскую культуру.

Основная причина, которая может повлечь к бойкоту есть систематическое нарушение китайской властью прав уйгурских мусульман. Права и свободы этих людей постоянно нарушаются. Власти КНР распорядились задержать более миллиона уйгуров и других мусульман в Синьцзяне. Задержанные содержатся в нечеловеческих условиях, которые больше похожи на лагерные. В заточении людей удерживают уже довольно продолжительное время. При этом никто не может сказать, в чем именно этих людей обвиняют.

Отметим, XXIV зимние Олимпийские игры должны стартовать в Пекине 4 февраля.

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