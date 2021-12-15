Австралия снова открывает границы: почему власти не учитывают распространение нового штамма

Австралия в среду, 15 декабря, открыла границы для вакцинированных квалифицированных мигрантов и иностранных студентов после почти двухлетнего запрета на въезд в попытке укрепить экономику, пострадавшую от карантина COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Самолет Singapore Airlines – фото из открытых источников

Появление нового штамма Omicron заставило чиновников отложить открытие международных поездок на две недели после того, как чиновники здравоохранения попросили сделать паузу, чтобы получить больше информации о штамме, который, похоже, имеет более мягкие симптомы, чем другие варианты коронавируса.

"Я только что встретил свою маму впервые за четыре года, я так счастлив и благодарен, что открылись границы", — сказал журналистам в Сиднее Кан Джин, путешественник из Южной Кореи.

Открытие границ Австралии произошло после того, как самый густонаселенный штат, Новый Южный Уэльс, сообщил о наибольшем однодневном росте количества случаев за четыре месяца, хотя премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что у правительства есть хорошие возможности для борьбы с ростом числа случаев.

"Мы будем жить с этим вирусом, и мы не позволим ему затащить нас туда, где мы были. У нас один из самых высоких показателей вакцинации, а это значит, что мы можем бороться с этим. Нам не нужно поддаваться этому ", — сказал Моррисон. радиостанции 4BC.

Австралия привила почти 90% людей в возрасте от 16 лет двумя дозами и сократила время ожидания повторных прививок после появления случаев заболевания Omicron.

Австралия закрыла свои границы в марте 2020 г. в попытке сдержать распространение нового коронавируса и ограничила количество граждан и постоянных жителей, которым разрешено вернуться.

Ожидается, что ослабление пограничных правил уменьшит нехватку рабочей силы, что чревато торможением экономического восстановления.

Возвращение иностранных студентов, приносящих около 35 миллиардов австралийских долларов (25 миллиардов долларов) в год в австралийскую экономику, поможет предприятиям занять множество случайных рабочих мест. По официальным данным, в конце октября более 235 тыс. иностранцев, в том числе около 160 тыс. студентов, имели визы в Австралию.

Новый Южный Уэльс, где расположен крупнейший город Австралии Сидней, со среды, 15 декабря, снял большинство ограничений для невакцинированных, несмотря на постоянный рост инфекций Omicron после постепенного восстановления.

В штате зафиксировано 1360 новых случаев, что стало наибольшим ежедневным ростом более чем за три месяца после прекращения почти четырехмесячного карантина в начале октября. С начала пандемии в Австралии зафиксировано около 235500 случаев и 2117 смертей.

Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард предупредил, что количество зараженных может возрасти до 25 000 в день до конца января.

В то время как Новый Южный Уэльс заявил, что его система здравоохранения хорошо справляется с ростом случаев заболевания, штат Западная Австралия заявил в среду, 15 декабря, что ограничит въезд людей из Нового Южного Уэльса.

Как сообщали ранее "Комментарии", две дозы вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 дали около 70% защиты от госпитализации в Южной Африке за последние недели.

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