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Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

С природным катаклизмом подобной силы Австралия за последнее столетие не встречалась

сегодня, 20:33
Автор:

Вечканова Елена

Далекой Австралии постоянно не везет: в прошлом году континент страдал от страшных лесных пожаров, в этом — от серьезнейшего наводнения, что уже нанесло громадные убытки. Детали происходящего сообщает издание DW.

Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Австралию накрыло мощнейшим за последние сто лет наводнением. Фото из открытых источников

Мощный разлив местных рек обеспечили непрекращающиеся несколько дней подряд сильные ливни. Вероятно, больше всего разрушений зарегистрировано в Новом Южном Уэльсе — из этого штата пришлось эвакуировать около 20 тысяч местных жителей. К слову, задело даже Сидней — с насиженных мест пришлось уехать более 3 тысячам австралийцев.

Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
Австралия страдает от страшного наводнения: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7

Уровень воды постоянно увеличивается, не выдержала даже 142-метровая дамба в Уоррагамбе, городке возле Голубых гор. В аэропорте "Ньюкасл" рядом с Сиднеем прекращена работа, ведь взлетно-посадочная полоса превратилась в водное плато. Также во многих районах, пострадавших от наводнения, фиксируются оползни.

Разумеется, от повышения уровня воды страдают не только люди, но и животные. Многие насекомые и грызуны сбиваются в настоящие стаи, спеша убраться от мест разлива рек. Многие покинутые жилые дома уже превратились в импровизированные убежища для ядовитых пауков, которые обитают на юго-востоке Австралии.

По словам премьер-министр страны Скотта Моррисона, территории, которые наиболее пострадают от наводнения, в обязательном порядке получают средства и ресурсы для восстановления. Пока же говорить о завершении природной катастрофы еще рано — метеорологи прогнозируют увеличение осадков.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как австралийские мыши "захватывают" жилые дома и супермаркеты — видимо, пытаясь спастись от подступающей воды.

И раз уж разговор зашел о водных ресурсах, то предлагаем узнать, грозит ли человечеству в принципе дефицит питьевой воды.


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Источник: https://www.dw.com/ru/navodnenie-v-avstralii-privelo-k-jevakuacii-tysjach-chelovek/a-56952154
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