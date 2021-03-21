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В Австралии мыши «захватили» фермы и супермаркеты (ВИДЕО)

Мыши уже покусали троих людей

сегодня, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии, настоящее нашествие мышей. На кадрах видно, что земля на ферме практически укрыта грызунами, которые не только быстро бегают, но и кусают людей.

В Австралии мыши «захватили» фермы и супермаркеты (ВИДЕО)

В Австралии нашествие мышей / скриншот из видео

Фермеры заметили такое большое количество грызунов, когда собирали урожай. Мыши буквально "захватили" хозяйство, они бегают по комнатах, шкафам, на кухне и так далее. Предприниматели боятся, что грызуны испортят им сено, которое они заготовили на зиму. И справиться с ними сложно, поскольку они очень быстро размножаются. Плюс ко всему, их количество увеличивается из-за обильных дождей, который зафиксировали на востоке страны.

"Ночью земля просто движется с тысячами мышей, они просто бегут вокруг", – сказал фермер Рон Маккей телеканалу ABC.

Но помимо ферм, грызуны "атаковали" еще и супермаркеты. Один из владельцев магазина рассказал, что в день вылавливает более 400 мышей и тратит 6 часов на то, чтобы убрать грязь и экскременты, которые они оставляют. Сейчас еду он хранит в герметичных контейнерах. В магазине часто стоит неприятный запах, поскольку многие грызуны умирают прямо в помещении.

В Австралии мыши «захватили» фермы и супермаркеты (ВИДЕО) - фото 2

Также в Департаменте здравоохранения сообщили, что мыши покусали уже 3 человек.

Напомним, что жительница Кривого Рога Татьяна Онищук рассказала, что приобрела в магазине пачку гречки, а внутри ее ожидал неприятный "сюрприз" — дохлая мышь. Женщина радуется, что не успела накормить крупой семью, а вовремя заметила "добавку".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Восточная Африка оказалась на грани голода из-за нашествия саранчи.


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Источник: https://news.sky.com/story/worst-mice-plague-in-decades-swarms-across-new-south-wales-as-three-hospital-patients-are-bitten-12250474
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