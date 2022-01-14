Австралия зафиксировала самую высокую температуру за последние 62 года: сколько выявлено градусов

Австралийские власти посоветовали людям оставаться дома в пятницу, 14 января, поскольку вдоль северо-западного побережья температура поднялась до 50,7 градусов по Цельсию (123 градуса по Фаренгейту), достигнув максимума, который в последний раз видели 62 года назад. Об этом сообщает Reuters.

Общий вид высохших рек и холмов в регионе Пилбара, Западная Австралия - Reuters

Климатологи и активисты подняли тревогу, что глобальное потепление из-за выбросов парниковых газов, особенно от ископаемого топлива почти выходит из-под контроля.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США на этой неделе, самые жаркие годы на планете были за последние десять лет, а 2021 стал шестым самым жарким.

Регион добычи железной руды на северо-западе Австралии, где температура достигла рекордного уровня, известен своими жаркими и сухими условиями, с температурами, как правило, выше 30 градусов Цельсия в это время года.

Австралия является одним из крупнейших в мире источников выбросов углерода на душу населения, но правительство сообщило, что не готово отказаться от своей зависимости от угля и других отраслей ископаемого топлива, заявив, что это будет стоить рабочих мест.

Ученые обнаружили, что повышение температуры может повлиять на здоровье населения и производительность труда на открытом воздухе, что приведет к миллиардным экономическим потерям.

Согласно глобальному исследованию, опубликованному на этой неделе исследователями из Университета Дьюка, Австралия теряла в среднем 10,3 миллиарда австралийских долларов (7,48 миллиарда долларов) и 218 продуктивных часов ежегодно за последние два десятилетия из-за жары. Эти потери будут только усиливаться в ближайшие десятилетия, поскольку мир движется к глобальному потеплению.

Как сообщали ранее "Комментарии", синоптик рассказал, сколько еще украинцев будут преодолевать перепады температуры.

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