Австралия запретила гражданам до весны покидать страну

Вторая волна пандемии коронавируса вынуждает власти разных стран усиливать ограничения и меры безопасности. Так, австралийцам запретили покидать страну. Гражданам Австралии нельзя будет выехать за пределы страны до марта. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Грег Хант.

Австралийцам запретили выезжать за пределы страны

"Экстренный период биологической безопасности в соответствии с актом о биобезопасности 2015 года будет продлен на дополнительные три месяца", — сообщил Хант.

Отметим, что открыть границы Австралия намеревалась 17 декабря. Теперь же запрет будет действовать как минимум до 17 марта.

"Австралия не будет полностью в безопасности, пока международное сообщество не будет в безопасности. Риски за границей огромны, если мы не будем поддерживать эти важные меры, мы не будем защищать австралийцев", — отметил чиновник.



Тем временем, ситуацию с коронавирусом в Австралии сложно назвать критической — за сутки там зарегистрирован только один новый случай заболевания. Всего же в стране насчитывается 42 заболевших.

Во вторник в Австралии зарегистрировали только один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, которую считают эпицентром эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней.

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