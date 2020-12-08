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Австралия запретила гражданам до весны покидать страну

Запрет на выезд за пределы страны австралийцам продлили на три месяца

сегодня, 11:25
Автор:

Сергей Медведев

Вторая волна пандемии коронавируса вынуждает власти разных стран усиливать ограничения и меры безопасности. Так, австралийцам запретили покидать страну. Гражданам Австралии нельзя будет выехать за пределы страны до марта. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Грег Хант.

Австралия запретила гражданам до весны покидать страну

Австралийцам запретили выезжать за пределы страны

"Экстренный период биологической безопасности в соответствии с актом о биобезопасности 2015 года будет продлен на дополнительные три месяца", — сообщил Хант.

Отметим, что открыть границы Австралия намеревалась 17 декабря. Теперь же запрет будет действовать как минимум до 17 марта.

"Австралия не будет полностью в безопасности, пока международное сообщество не будет в безопасности. Риски за границей огромны, если мы не будем поддерживать эти важные меры, мы не будем защищать австралийцев", — отметил чиновник.

Тем временем, ситуацию с коронавирусом в Австралии сложно назвать критической — за сутки там зарегистрирован только один новый случай заболевания. Всего же в стране насчитывается 42 заболевших.

Во вторник в Австралии зарегистрировали только один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, которую считают эпицентром эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. 

Как сообщалось, в Минздраве объяснили, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине, будет ли работать общественный транспорт, все магазины, салоны красоты и проводиться праздничные ярмарки и концерты. Также портал "Комментарии" писал, что о вероятности введения новых карантинных мероприятий с начала 2021 года официально заговорили в Кабинет министров Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какие правила карантина могут установить в январе.
 


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Источник: https://thenewdaily.com.au/news/coronavirus/2020/12/08/australia-virus-active-cases/
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