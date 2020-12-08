Австралия запретила гражданам до весны покидать страну

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Сергей Медведев
Вторая волна пандемии коронавируса вынуждает власти разных стран усиливать ограничения и меры безопасности. Так, австралийцам запретили покидать страну. Гражданам Австралии нельзя будет выехать за пределы страны до марта. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Грег Хант.
Австралийцам запретили выезжать за пределы страны
Отметим, что открыть границы Австралия намеревалась 17 декабря. Теперь же запрет будет действовать как минимум до 17 марта.
"Австралия не будет полностью в безопасности, пока международное сообщество не будет в безопасности. Риски за границей огромны, если мы не будем поддерживать эти важные меры, мы не будем защищать австралийцев", — отметил чиновник.
Тем временем, ситуацию с коронавирусом в Австралии сложно назвать критической — за сутки там зарегистрирован только один новый случай заболевания. Всего же в стране насчитывается 42 заболевших.
Во вторник в Австралии зарегистрировали только один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, которую считают эпицентром эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней.
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