Австралийский депутат Эдриан Макрей дал интервью на российском телевидении, где выразил слова поддержки Москве и заявил, что надежда на защиту свободы слова остается только в России и странах БРИКС, в то время как на Западе эра свободы слова заканчивается. В Австралии отреагировали на слова Макрея и призвали его уйти в отставку.

Австралийский депутат Эдриан Макрей. Фото из открытых источников

Член совета города Порт-Хедленд в Австралии Эдриан Макрей выступил на запрещенном российском пропагандистском канале Sputnik, где раскритиковал нарративы западных СМИ, которые, по его мнению, осквернили Россию из-за упоминаний о войне в Украине. Кроме того, во время выступления на российском государственном телевидении он высоко оценил "прозрачную и всеобъемлющую победу" Путина.

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук назвал позицию Макрея "позором" и призвал его уйти в отставку.

"Советнику пора идти. Он позор для города Порт-Хедленд" — сказал Кук.

Эксперт по национальной безопасности Университета Кертина Алексей Муравьев пояснил, что комментарии Макрея на российском телевидении имели целью показать россиянам, что в западных странах существует поддержка России.

"Наличие голоса гражданина Австралии в российских государственных СМИ, говорящего о том, что поддерживает российский нарратив, позволяет Москве продемонстрировать, что есть голоса, в том числе в так называемых "недружественных странах", симпатизирующих России", – сказал Муравьев.

Власти города Порт-Хедленд отреагировали на скандальные интервью Эдриана Макрея и заявили, что он выступал не как представитель местных властей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия попыталась наказать австралийских депутатов за якобы "русофобию".

Также "Комментарии" писали, что Австралия согласовала передачу Украине 49 танков Abrams, что больше, чем отправили США.