Австралийский фермер сделал сердце из овец, чтобы почтить память своей тети

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Ольга Чародий
Австралиец Бен Джексон сделал на поле рисунок в форме
огромного сердца со своей отары овец. Таким образом он почтил память своей
тети, которой не смог прилететь на похороны из Южного Уэльса в Брисбена через коронавирусные ограничения. Об этом
сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Сердце - фото из открытых источников
На пастбище фермер разбросал зерно в форме сердца и направил
туда пастись сотни овец. Когда стадо приобрела нужную форму, он снял благодаря
дрона видео и опубликовал его.
Джексон прислал видео родственникам перед похоронами тети в понедельник, 23 августа. В последние годы Джексон создал еще несколько "картин из овец" в виде символов и логотипов. Его тетя всегда была сторонницей его творений. По словам фермера, общительная и "невероятно щедрая" женщина посещала его в мае. Это было до того, как вспышки COVID-19 вызвали новые ограничения в Австралии.
Напомним, в августе текущего года в городе Голая Пристань на Херсонщине проходил XVIII Bceукpaинcкий фecтивaль "Укpaинcкий арбуз – сладкое чудо", в ходе которого фермеры представили арбуз с огромным весом. Как сообщается, вес арбуза составил 37,7 кг. Стоит отметить, что в среднем ягода весит примерно до десяти килограмм. Выращенная на Херсонщине летняя сладость превысила норму практически в четыре раза и попала в номинацию "Самый большой арбуз". К слову, в ходе фестиваля выбрали и самую большую дынь. Ее вес составил 7,1 кг. Обычный вес одной дыни — примерно 3-4 килограмма.
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