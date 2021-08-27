Австралийский фермер сделал сердце из овец, чтобы почтить память своей тети



















Австралиец Бен Джексон сделал на поле рисунок в форме огромного сердца со своей отары овец. Таким образом он почтил память своей тети, которой не смог прилететь на похороны из Южного Уэльса в Брисбена через коронавирусные ограничения. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Сердце - фото из открытых источников

На пастбище фермер разбросал зерно в форме сердца и направил туда пастись сотни овец. Когда стадо приобрела нужную форму, он снял благодаря дрона видео и опубликовал его.

"Я не мог попасть туда и увидеть ее, или пойти на похороны. Поэтому я чувствовал себя безнадежным, беспомощным — я на самом деле не знал, что мне делать. Но поскольку я уже немного кормил животных, я просто решил сделать большое сердце земли, которое на самом деле тусклее по сравнению с ее ", — рассказал Джексон.

Джексон прислал видео родственникам перед похоронами тети в понедельник, 23 августа. В последние годы Джексон создал еще несколько "картин из овец" в виде символов и логотипов. Его тетя всегда была сторонницей его творений. По словам фермера, общительная и "невероятно щедрая" женщина посещала его в мае. Это было до того, как вспышки COVID-19 вызвали новые ограничения в Австралии.

Напомним, в августе текущего года в городе Голая Пристань на Херсонщине проходил XVIII Bceукpaинcкий фecтивaль "Укpaинcкий арбуз – сладкое чудо", в ходе которого фермеры представили арбуз с огромным весом. Как сообщается, вес арбуза составил 37,7 кг. Стоит отметить, что в среднем ягода весит примерно до десяти килограмм. Выращенная на Херсонщине летняя сладость превысила норму практически в четыре раза и попала в номинацию "Самый большой арбуз". К слову, в ходе фестиваля выбрали и самую большую дынь. Ее вес составил 7,1 кг. Обычный вес одной дыни — примерно 3-4 килограмма.



В этом году арбузный фестиваль в очередной раз доказал, что Херсонская область — это центр производства бахчевых культур в нашей стране. Несколько лет назад на Херсонщине установили овощной рекорд, вырастив плантацию сладкого перца, которая стала самой большой в Украине.

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