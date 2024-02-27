Австралийский магнат пожертвовал Украине 5 млн. На что пойдут деньги

При этом речь идет не просто о разминировании любых территорий, а собственно сельскохозяйственных районов Украины. За средства австралийского магната должны стать безопасными для жизни и работы территории на северо-западе и юге Украины.

Эндрю Фрост

Издание подчеркивает, что пожертвование фонда Minderoo не является простым финансовым жестом. По мнению журналистов, это спасательный круг для украинских фермеров. Ведь именно они находятся под перекрестным огнем войны с Россией.

При этом журналисты отмечают, что именно наземные мины представляют большую угрозу жизни и здоровью людей, а также превращают значительные участки черноземов в непригодные для использования.

Ожидается, что именно деньги от австралийского магната помогут устранить эти угрозы. Как результат, люди, которые вынуждены были покинуть свои дома, смогут вернуться и заняться сельским хозяйством. А это, подчеркивает издание, важно и для экономики Украины, ведь сельское хозяйство играет значительную роль в том числе и в продовольственной безопасности.

Известно, что состояние Эндрю Форреста оценивают в 19,8 млрд долларов (95-е место в глобальном рейтинге миллиардеров). Среди австралийских миллиардеров он уступает только исполнительному директору крупной горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джинни Райнхарт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Австралия помогает Украине в войне с Россией. Известно, что ветераны австралийской армии хотят на волонтерских началах отремонтировать для Украины вертолеты Taipan, которые уже начали разбирать для утилизации. По их словам, Украина крайне нуждается в такой технике. По информации журналистов, многие вертолеты уже действительно разобраны до того состояния, когда уже восстановить их невозможно. Однако еще есть вертолеты в хорошем состоянии, которые бывшие военные вместе с техниками могли бы восстановить.