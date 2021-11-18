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Австралийский остров заполонили миллионы крабов: власти перекрывают дороги (ФОТО)

Красные крабы встречаются только на острове Рождества

сегодня, 14:42
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии произошло нашествие крабов. Об этом пишет издание УНИАН.

Австралийский остров заполонили миллионы крабов: власти перекрывают дороги (ФОТО)

Красный краб. Фото: Pixabay

Как стало известно, из-за миграции красных крабов на австралийском острове Рождества оказались перекрыты дороги. Десятки миллионов ракообразных вышли из лесов для того, чтобы добраться до океана. 

Австралийский остров заполонили миллионы крабов: власти перекрывают дороги (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Сообщается, что в конце осени в Австралии крабы ежегодно пересекают территорию острова. На побережье у них происходит нерест, после которого самцы возвращаются в джунгли, а самки продолжают оставаться там еще на протяжении нескольких недель.

Как пишет издание, в данный период времени на пляжах наблюдается до сотни крабов на один квадратный метр. Каждая самка откладывает до ста тысяч яиц. 

Австралийский остров заполонили миллионы крабов: власти перекрывают дороги (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Для справки: Красные земляные крабы  это уникальный вид ракообразных, который встречается исключительно на острове Рождества. Их миграция является удивительным зрелищем, на которое хотят посмотреть туристы со всего мира. Во время ежегодного "путешествия"  под колесами автомобилей гибнут сотни тысяч особей. Для того чтобы защитить крабов, власти сооружают специальные переходы и временно перекрывают некоторые дороги. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в небе над Россией заметили яркий огненный шар. Предположительно данное небесное тело являлось частью метеорного потока, который начался несколько дней назад. Отмечается, что космический камень сгорел в атмосфере. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы с помощью мощного телескопа Hubble следят за рождением новой звезды. Они показали, как яркий объект притягивает к себе пыль и газ. 



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Источник: https://www.unian.net/ecology/ostrov-v-avstralii-pokrasnel-ot-nashestviya-krabov-dorogi-perekryty-foto-video-11613757.html
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