Австралийский остров заполонили миллионы крабов: власти перекрывают дороги (ФОТО)

В Австралии произошло нашествие крабов. Об этом пишет издание УНИАН.

Красный краб. Фото: Pixabay

Как стало известно, из-за миграции красных крабов на австралийском острове Рождества оказались перекрыты дороги. Десятки миллионов ракообразных вышли из лесов для того, чтобы добраться до океана.





Фото: Reuters

Сообщается, что в конце осени в Австралии крабы ежегодно пересекают территорию острова. На побережье у них происходит нерест, после которого самцы возвращаются в джунгли, а самки продолжают оставаться там еще на протяжении нескольких недель.

Как пишет издание, в данный период времени на пляжах наблюдается до сотни крабов на один квадратный метр. Каждая самка откладывает до ста тысяч яиц.





Фото: Reuters

Для справки: Красные земляные крабы это уникальный вид ракообразных, который встречается исключительно на острове Рождества. Их миграция является удивительным зрелищем, на которое хотят посмотреть туристы со всего мира. Во время ежегодного "путешествия" под колесами автомобилей гибнут сотни тысяч особей. Для того чтобы защитить крабов, власти сооружают специальные переходы и временно перекрывают некоторые дороги.

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