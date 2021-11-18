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В небе над Россией заметили яркий огненный шар: как он выглядел (ВИДЕО)

Предположительно, шар являлся частью метеорного потока Леониды

сегодня, 14:00
Автор:

Денис Подставной
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Огненный шар озарил небо над Россией. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В небе над Россией заметили яркий огненный шар: как он выглядел (ВИДЕО)

Метеор. Иллюстрация: Pixabay

Вчера вечером, 17 ноября в небе над российским городом Нефтекамск (республика Башкортостан) заметили яркий метеор. Момент падения небесного тела запечатлели очевидцы. 

На кадрах видео видно, как пылающий шар с длинным хвостом летит к Земле. Отмечается, что падение метеора также заметили в республиках Удмуртия и Татарстан. Камень сгорел в атмосфере. 

Как пишет СМИ, предположительно космический камень являлся частью метеорного потока Леониды, который вчера ночью достиг своего пика. 

Для справки: метеорный поток Леониды проходит с 14 по 21 ноября. Поток характерен быстрыми беловатыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли со скоростью 71 километр в секунду. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что яркий огненный шар пронесся в небе на Соединёнными Штатам Америки. Его заметили вскоре после старта миссии Crew-3 американской компании SpaceX. В связи с событием Американское метеорное общество (AMS) сообщило о почти 400 наблюдениях метеора. Некоторые очевидцы могли видеть одновременно космический камень и след от ракеты Falcon 9. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что американское ведомство NASA показало, как из пыли рождается звезда. Она находится в отражательной туманности и притягивает к себе пыль и газ. Ученые рассказали, что когда процесс формирования нового светила завершится, начнется ядерный синтез и звезда начнет излучать свой свет. Из оставшейся пыли могут образоваться новые планеты или кометы.


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4418345-v-bashkyryy-padenye-meteoryta-popalo-na-vydeo
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