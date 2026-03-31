Австралию накрыло кроваво-красное небо перед циклоном Нарелл (ФОТО)

Жители западного побережья Австралии стали свидетелями необычного природного явления накануне приближающегося тропического циклона Нарел. Небо над регионом вдруг на несколько часов окрасилось в насыщенный красный цвет.

Красное небо в Австралии. Фото из открытых источников

Видео было снято 27 марта в Shark Bay Caravan Park в городке Денхэм, где пылевая буря накрыла территорию и превратила небо на кроваво-красное. Представители парка заверили, что видео не содержит никаких фильтров.

"Невероятно жутко на улице, и все покрыто пылью. Вы можете почувствовать пыль в глазах и рту. Ветра пока не очень много", — говорится в сообщении Shark Bay Caravan Park.

В других местах Австралии также фиксировали оранжевое небо.

В соцсетях пользователи шутили, что пейзаж напоминает сцену из зомби-апокалипсиса или фантастического фильма. Остальные добавляли, что это больше похоже на поверхность Марса, а не на Австралию.

Красное небо в Австралии

Красное небо в Австралии

Как объясняют метеорологи, необычный цвет неба имеет природное происхождение. По словам специалистки Бюро метеорологии Джессики Лингард, сильные ветры подняли в атмосферу пыль из почв, богатых железом. Такие красные частицы, смешанные с солнечным светом, создали эффект природного "фильтра".

Ученые отмечают, что более короткие волны света, например синие, легче рассеиваются в атмосфере, тогда как более длинные, как красные и оранжевые, становятся более заметными, особенно когда свет проходит сквозь густые пылевые слои.

Два дня спустя Shark Bay Caravan Park опубликовал новые фото, где показал, что небо над регионом вернулось к привычному голубому цвету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пустыне Сахара выпал снег.

Также "Комментарии" писали, что в самой сухой пустыне мира расцвели цветы. В сеть попали фото необычного явления.