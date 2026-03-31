Австралію накрило криваво-червоне небо перед циклоном Нарелл (ФОТО)

Жителі західного узбережжя Австралії стали свідками незвичайного природного явища напередодні наближення тропічного циклону Нарел. Небо над регіоном раптово на кілька годин забарвилося у насичений червоний колір.

Червоне небо в Австралії. Фото з відкритих джерел

Відео було зняте 27 березня у Shark Bay Caravan Park у містечку Денхем, де пилова буря накрила територію і перетворила небо на яскраво-червоне. Представники парку запевнили, що відео не містить жодних фільтрів.

"Неймовірно моторошно надворі, і все вкрите пилом. Ви можете відчути пил у очах і роті. Вітру поки що не дуже багато", — йдетсья в повідомлені Shark Bay Caravan Park.

В інших місцях Австралії також фіксували помаранчеве небо.

У соцмережах користувачі жартували, що пейзаж нагадує сцену з зомбі-апокаліпсису або фантастичного фільму. Інші додавали, що це більше схоже на поверхню Марса, а не на Австралію.

Як пояснюють метеорологи, незвичайний колір неба має природне походження. За словами фахівчині Бюро метеорології Джессіки Лінгард, сильні вітри підняли в атмосферу пил з ґрунтів, які багаті на залізо. Такі червонуваті частинки, змішані з сонячним світлом, створили ефект природного "фільтра".

Науковці зазначають, що коротші хвилі світла, наприклад сині, легше розсіюються в атмосфері, тоді як довші, якими є червоні та помаранчеві, стають більш помітними, особливо коли світло проходить крізь густі пилові шари.

Через два дні Shark Bay Caravan Park опублікував нові фото, де показав, що небо над регіоном повернулося до звичного блакитного кольору.

