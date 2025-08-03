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Австралию засыпало снегом: десятки тысяч домов без света, кенгуру вязнут в сугробах

Снежная буря в Австралии повлекла за собой транспортный коллапс, отключение электроэнергии и проблемы с кенгуру.

3 августа 2025, 09:35
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Slava Kot

Восток Австралии переживает одну из самых мощных снежных бурь за последние десятилетия. По данным властей, в отдельных районах выпало до 50 сантиметров снега, что явилось одним из рекордных показателей для континента, где зимы обычно мягкие и малоснежные. Из-за непогоды застряли сотни автомобилей, десятки тысяч домов остались без электроэнергии, а спасатели фиксируют более тысячи обращений о чрезвычайных ситуациях.

Австралию засыпало снегом: десятки тысяч домов без света, кенгуру вязнут в сугробах

В Австралии выпал снег. Фото из открытых источников

Больше всего от снега в Австралии пострадали районы штата Новый Южный Уэльс, в том числе регион Новая Англия. Там зафиксирован самый большой слой снега за 20 лет. В соседнем Квинсленде, где снегопады происходят крайне редко, снег выпал впервые за десять лет.

Австралию засыпало снегом: десятки тысяч домов без света, кенгуру вязнут в сугробах - фото 2

Снег в Австралии. Фото: Крис Макферран SE Qld Weather Photography

Сильные осадки и одновременно резкое похолодание повлекли за собой сложные условия на дорогах. Служба по чрезвычайным ситуациям зафиксировала более 1455 инцидентов, в том числе более 100 случаев, когда транспортные средства застряли в снегу. Стихия также повредила здания, линии электропередач и повлекла за собой временное прекращение движения транспорта. Полиция сообщила об инциденте в Новом Южном Уэльсе, где автомобиль застрял в паводковой воде, а пассажирка примерно 20 лет исчезла. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Австралию засыпало снегом: десятки тысяч домов без света, кенгуру вязнут в сугробах - фото 3

Снег в Австралии вызвал коллапс на дорогах

Помощница комиссара спасательной службы Николь Гоган призвала местных жителей не рисковать жизнью и не пытаться пересекать затопленные участки.

"Мы умоляем общину никогда не ездить на автомобиле, не ходить пешком и не играть во время наводнения – если вы натолкнетесь на затопленную дорогу, развернитесь и найдите альтернативный маршрут", — сказала Гоган.

Также в снежных заносах застревают кенгуру, Кадры с барахтающимися в снегу животными активно распространяются в соцсетях. Им помогают как местные, так и спасательные службы. Многие австралийцы, особенно детей, увидели снег впервые в жизни. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Африка была засыпана снегом, который вызвал хаос на трассах и закрытые дороги.

Также "Комментарии" писали о том, как кенгуру пытался утопить мужчину в Австралии.



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