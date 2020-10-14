Экокатастрофа в Большом Барьерном рифе: ученые бьют тревогу

Большой Барьерный риф лишился уже 50% кораллов с 1995 года, передает ВВС со ссылкой на исследование Центра передового опыта ARC по изучению коралловых рифов в Квинсленде (Австралия).

Главная причина гибели кораллов – потепления морей, вызванное изменением климата. Ученые обнаружили, что самый большой скачок произошел после массовых обесцвечиваний в 2016 и 2017 годах. А в этом году произошло еще большее массовое обесцвечивание. Как пояснили ученые, обесцвечивание происходит, когда кораллы в состоянии стресса вытесняют водоросли, известные как зооксантеллы, придающие цвет.

Кроме того, утрата некоторых коралловых структур ведет к уничтожению мест обитания рыб.

Исследователи призывают не терять время и как можно скорее сократить выбросы парниковых газов. По их мнению, кораллы могут восстановиться, если вернутся нормальные условия, но на это могут потребоваться десятилетия.

Ранее сообщалось об экологической катастрофе на Камчатке. Ученые сообщили о гибели 95% обитателей морского дна. По словам одного из членов подводной экспедиции, после погружения у него появились признаки химического ожога слизистой.

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