Facebook удалил все публикации СМИ Австралии: известна причина

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Ольга Чародий
Компания Facebook сегодня, заявила, что намерена ограничить
доступность новостей и публикаций для жителей Австралии как местных, так и
иностранных медиаресурсов, а люди во всем мире не смогут размещать ссылки на
новости австралийских СМИ.
Facebook, фото - из открытых источников
Об этом говорится в блоге Facebook.
Публикации новостных компаний, телеканалов и газет Австралии
уже удалены с их страниц в Facebook, а при попытке поделиться опубликованной на
сайте новостью появляется сообщение об ошибке.
Ранее власти Австралии решили, что цифровые платформы Google и Facebook выросли в торговых партнеров австралийских новостных ресурсов и попытались заставить их платить, разработав новый кодекс, регулирующий коммерческие отношения между СМИ и цифровыми платформами. Этим они и спровоцировали решение соцсети, которая утверждает, что новостной контент составляет менее 4% содержимого, которое просматривают пользователи Facebook.
Напомним, компания Facebook начала борьбу с дезинформационной кампанией по вопросам коронавируса. Теперь администраторы социальных сетей Facebook и Instagram будут пристально проверять информацию, касающуюся заболевания на COVID-19. В случае нахождения фактов, не соответствующих действительности, личные аккаунты пользователей, а также массовые группы (страницы) будут удаляться с просторов интернета. Именно об этом на днях заявили представители Facebook Inc.
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