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Facebook удалил все публикации СМИ Австралии: известна причина

Обмен между Facebook и авторами новостей идет на пользу последним, тогда как для компании прибыль от новостного бизнеса минимальная: новости составляют менее 4% содержимого

сегодня, 04:40
Автор:

Ольга Чародий

Компания Facebook сегодня, заявила, что намерена ограничить доступность новостей и публикаций для жителей Австралии как местных, так и иностранных медиаресурсов, а люди во всем мире не смогут размещать ссылки на новости австралийских СМИ.

Facebook удалил все публикации СМИ Австралии: известна причина

Facebook, фото - из открытых источников

Об этом говорится в блоге Facebook.

Публикации новостных компаний, телеканалов и газет Австралии уже удалены с их страниц в Facebook, а при попытке поделиться опубликованной на сайте новостью появляется сообщение об ошибке.

 "Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным содержанием. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, который игнорирует реалии этих отношений, или не разрешать новости на нашей платформе в Австралии", – говорилось в блоге Facebook.

Ранее власти Австралии решили, что цифровые платформы Google и Facebook выросли в торговых партнеров австралийских новостных ресурсов и попытались заставить их платить, разработав новый кодекс, регулирующий коммерческие отношения между СМИ и цифровыми платформами. Этим они и спровоцировали решение соцсети, которая утверждает, что новостной контент составляет менее 4% содержимого, которое просматривают пользователи Facebook.

Напомним, компания Facebook начала борьбу с дезинформационной кампанией по вопросам коронавирусаТеперь администраторы социальных сетей Facebook и Instagram будут пристально проверять информацию, касающуюся заболевания на COVID-19. В случае нахождения фактов, не соответствующих действительности, личные аккаунты пользователей, а также массовые группы (страницы) будут удаляться с просторов интернета. Именно об этом на днях заявили представители Facebook Inc.


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Источник: https://www.facebook.com/journalismproject/news-australia-decision
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