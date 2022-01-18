Извержение вулкана у берегов Тонги разрушило целую деревню: есть погибшие



















Волна. Фото из открытых источников

Королевство Тонга пострадало от цунами. Об этом пишет издание Reuters.

На днях (15 января) у берегов островного государства Тонга произошло мощное извержение подводного вулкана. В результате вулканической активности и вызванным ею цунами пострадали несколько отдельных островов страны. Сообщается, о разрушении целого населённого пункта.

Согласно данным правоохранительных органов, в настоящее время подтверждены два случая гибели людей. Однако, как отмечается в материале, из-за отключения связи по всей стране истинный масштаб жертв не ясен до сих пор.

Официальные лица Тонги надеются провести эвакуацию граждан с изолированной группы островов Хаапай а также других отдаленных островов.

В Сети появляются видео, на которых запечатлены последствиями извержения.

украинские полярники зафиксировали удивительное явление в Антарктиде. Они увидели волну цунами, которая дошла до этих мест с Тихого океана. Ей пришлось преодолеть почти восемь тысяч километров. Цунами образовалось в результате извержения вулкана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

Также сайт "Комментарии" писал о том, что сразу два самых смертоносных объекта во Вселенной были обнаружены с помощью оборудования космической обсерватории американского ведомства NASA. Эти небесные тела находятся так близко друг к другу, что относительно скоро они могут столкнуться и образовать сверхмассивную чёрную дыру. Благодаря новым исследованиям, ученые могут изучить развитие галактик и чёрных дыр. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



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