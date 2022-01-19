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Катастрофа в Тонга: Новая Зеландия предупреждает о дальнейших извержениях вулкана и риске цунами

Оценка была основана на моделировании GNS Science, новозеландского геологического исследовательского института

сегодня, 12:21
Автор:

Карина Ожерельева
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Массовое извержение вулкана и цунами вблизи Тонга повлекло за собой "беспрецедентную катастрофу". Такое заявление сделал лидер тихоокеанской страны, когда Новая Зеландия предупредила о дальнейших извержениях, которые могут усложнить доставку помощи на отдаленные острова, где связь отключена. Об этом сообщает CNN.

Катастрофа в Тонга: Новая Зеландия предупреждает о дальнейших извержениях вулкана и риске цунами

Извержение вулкана в Тонге - фото из открытых источников

В своем первом официальном обновлении после субботнего извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай правительство Тонга подтвердило смерть трех человек и нескольких других раненых, а также очертило масштабы разрушений для общин.

Премьер-министр Тонга Сиаоси Совалени заявил, что все дома на острове Манго, где проживают 36 человек, были разрушены. По его словам, на острове Фонойфуа остались всего два дома, а на острове Номука, где проживают 239 человек, были нанесены значительные повреждения.

По словам экспертов, извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, вероятно, было самым крупным вулканическим событием, зарегистрированным с момента извержения горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году.

Во вторник Министерство иностранных дел Новой Зеландии предупредило, что возможны дальнейшие извержения вулкана, представляющие угрозу цунами.

Оценка основана на моделировании GNS Science, новозеландского геологического исследовательского института, сообщает министерство.

"Вероятнее всего сценарием является продолжающиеся извержения в ближайшие несколько дней или недель с постоянным риском цунами для Тонга и Новой Зеландии", — говорится в сообщении.

Извержение вулкана повлекло за собой волны цунами высотой до 49 футов (15 метров), поразившие западное побережье главного острова Тонга, Тонгатапу, и островов Эуа и Хаапи.

Как сообщали ранее "Комментарии", извержение вулкана и цунами в Тонге повлекло за собой масштабный разлив нефти.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/19/asia/tonga-volcano-tsunami-recovery-intl-hnk/index.html
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