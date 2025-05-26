Кенгуру пытался утопить мужчину в Австралии

Во время рекордного наводнения в австралийском штате Новый Южный Уэльс местный житель Дон Джеймс чудом спасся после неожиданной атаки кенгуру. Дикое животное вступило сначала в боксерский поединок с мужчиной, а затем пыталось его утопить.

Кенгуру хотел утопить мужчину в Австралии. Фото из открытых источников

23 мая Кристи Лиз с мужем решила проверить ситуацию на дорогах после продолжительных ливней в регионе. Проезжая вблизи города Порт-Маккуори, женщина заметила большого кенгуру на обочине, который подбежал к мужчине и начал его атаковать.

"Они буквально устроили боксерский поединок. Я смотрю в зеркало заднего вида, а они избивают друг друга", — рассказывает женщина.

Жертвой животного стал Дон Джеймс, который, находясь в бою с кенгуру, начал отступать, споткнулся и упал в затопленную часть дороги. В этот момент кенгуру схватил мужчину и пытался его утопить.

"Кенгуру держал его под водой. Я поняла, что что-то не так, и попросила мужа выйти из машины и помочь", – вспоминает Кристи.

В этот момент подъехал другой автомобиль, испугавший животное и кенгуру сбежал. Промокший и шокированный Джеймс подошел к Кристи и заявил, что "кенгуру пытался меня утопить" и она подтвердила, что видела это своими глазами.

Интересно, что только год назад Дон Джеймс уже пережил схожий инцидент с нападением животного, тогда его атаковала большая белая акула.

"У меня такое чувство, будто меня пытаются убить, все эти животные", – сказал Джеймс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австралии произошло наибольшее наводнение за последние 500 лет. В некоторых регионах страны массовая эвакуация.

Также "Комментарии" писали, что на австралийцев массово нападают европейские осы.