Китайский корабль применил лазер к австралийскому самолету: что известно о конфликте

Между Австралией и Китаем возник конфликт в море. Чиновники Австралии уверяют, что их самолет был ослеплен лазером, который направил военный корабль КНР. Китайцы же отвергают обвинения и отмечают, что их военные не нарушали международное право. Об этом пишет CNN.

Фото иллюстративное / Pixabay

Во время брифинга в Пекине спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сообщил, что судно соблюдает международное право.

"Китайское судно, плавающее в открытом море, отвечает соответствующим нормам международного права и международной практики, действия экипажа полностью легитимны и законны. Мы призываем австралийскую сторону уважать законные права китайских судов в соответствии с международным правом в соответствующих морях и прекратить злонамеренное распространение дезинформации по Китаю", — отметил он.

В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что китайцы должны объяснить свой "опасный и непрофессиональный" поступок, который совершил экипаж судна ВМС Народно-освободительной армии (PLAN) на прошлой неделе. Поскольку такие действия можно считать устрашением. Инцидент с направлением лазера на самолет произошел в водах у северного побережья Австралии.

Моррисон заявил, что в понедельник китайские власти еще не ответили на его призыв дать ответы. Ранее государственный таблоид Global Times обвинил Канберру в попытке помешать репутации Пекина в южной части Тихого океана. В тексте говорилось, что вроде бы Австралия стремится отвлечь внимание от того, что китайская армия оказывает помощь и поддержку населению Тонга после извержения вулкана, и передачу гуманитарной помощи жителям Соломоновых островов. И таким образом повлиять на авторитет Китая в регионе.



Как сообщал портал "Комментарии", по информации Пентагона, на днях самолеты России три раза перехватывали американские самолеты патрулирования, следовавшие над Средиземным морем. Сообщается, что самолеты США находились в международном воздушном пространстве, когда к ним приближались воздушные суда РФ.

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