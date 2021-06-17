Курица в подарок: как индонезийские медики стимулируют население к вакцинации

Власти Индонезии начали раздавать цыплят для стимуляции жителей сельских районов страны вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Карантин в Индонезии - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что программа реализуется в округе Чианжур на западе острова Ява. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививки. Сообщается, что после запуска этой программы количество желающих вакцинироваться выросло в 10 раз.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индонезия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран, там зарегистрировано почти 2 млн случаев заражений и более чем 53 тысячи смертей. В течение последних недель два наиболее густонаселенных острова Ява и Суматра сообщают о резком росте числа больных.

Также недавно польские власти объявили о создании лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения. Лотерея предусматривает выигрыш денежных призов и гибридных автомобилей. Каждый двухтысячный вакцинированный получит гарантированный приз — 500 злотых (140 долларов). У всех участников лотереи будет четыре шанса на выигрыш.

Еженедельно планируют разыгрывать призы в размере 50 тысяч злотых (14 тысяч долларов) и различные материальные призы (электрические скутеры, топливо, страховые ваучеры). А ежемесячно будут разыгрываться два приза в размере 100 тысяч злотых (28 тысяч долларов) плюс гибридный автомобиль, а в последних двух розыгрышах — два раза по 1 миллиону злотых (280 тысяч долларов) и гибридный автомобиль.

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