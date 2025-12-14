logo

BTC/USD

89469

ETH/USD

3100.64

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Австралия и Океания Массовая стрельба в Сиднее: кровавое напаение во время празднования Хануки на пляже – много погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

Массовая стрельба в Сиднее: кровавое напаение во время празднования Хануки на пляже – много погибших

На пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла массовая стрельба во время празднования Хануки. Погибли не менее 10 человек.

14 декабря 2025, 12:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Австралии произошло одно из самых кровавых преступлений за последние десятилетия. На знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Хануки, неизвестные открыли огонь по людям. В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек, еще более десятка получили ранения, среди них двое полицейских.

Массовая стрельба в Сиднее: кровавое напаение во время празднования Хануки на пляже – много погибших

Массовая стрельба в Сиднее. Фото из открытых источников

По данным полиции, стрельбу устроили двое нападающих. Один из них был застрелен правоохранителями на месте, второй задержан и находится под стражей с ранениями. Очевидцы сообщают, что раздалось около 20 выстрелов, а "тела лежали прямо на песке", что повлекло за собой панику среди отдыхающих.

Массовая стрельба в Сиднее: кровавое напаение во время празднования Хануки на пляже – много погибших - фото 2

Массовая стрельба в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал события "шокирующими и глубоко тревожными". Он подтвердил, что федеральные власти сотрудничают с правительством штата Новый Южный Уэльс и силовыми структурами, а расследование продолжается. По его словам, экстренные службы действовали максимально быстро, пытаясь спасти как можно больше жизней.

Нападение вызвало волну осуждения со стороны религиозных и общественных организаций. Австралийский национальный совет имамов выступил с заявлением, в котором назвал стрельбу "ужасным актом насилия" и призвал общество к единству и солидарности. В организации подчеркнули, что таким преступлениям нет места в демократическом обществе, а должны понести полную ответственность.

Массовая стрельба в Сиднее: кровавое напаение во время празднования Хануки на пляже – много погибших - фото 2

Массовая стрельба в Сиднее

BBC инцидент называла самой смертоносной массовой стрельбой в Австралии со времен трагедии в Порт-Артуре в 1996 году, когда погибли 35 человек. В это время страна ввела одни из самых жестких в мире законов по контролю над оборотом оружия, что значительно сократило количество подобных преступлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за несколько часов до инцидента в Австралии произошла стрельба в престижном университете США, где студенты погибали прямо в аудитории.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c23ereeexm2o
Теги:

Новости

Все новости