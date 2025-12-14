Массовая стрельба в Сиднее: кровавое напаение во время празднования Хануки на пляже – много погибших

В Австралии произошло одно из самых кровавых преступлений за последние десятилетия. На знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Хануки, неизвестные открыли огонь по людям. В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек, еще более десятка получили ранения, среди них двое полицейских.

По данным полиции, стрельбу устроили двое нападающих. Один из них был застрелен правоохранителями на месте, второй задержан и находится под стражей с ранениями. Очевидцы сообщают, что раздалось около 20 выстрелов, а "тела лежали прямо на песке", что повлекло за собой панику среди отдыхающих.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал события "шокирующими и глубоко тревожными". Он подтвердил, что федеральные власти сотрудничают с правительством штата Новый Южный Уэльс и силовыми структурами, а расследование продолжается. По его словам, экстренные службы действовали максимально быстро, пытаясь спасти как можно больше жизней.

Нападение вызвало волну осуждения со стороны религиозных и общественных организаций. Австралийский национальный совет имамов выступил с заявлением, в котором назвал стрельбу "ужасным актом насилия" и призвал общество к единству и солидарности. В организации подчеркнули, что таким преступлениям нет места в демократическом обществе, а должны понести полную ответственность.

BBC инцидент называла самой смертоносной массовой стрельбой в Австралии со времен трагедии в Порт-Артуре в 1996 году, когда погибли 35 человек. В это время страна ввела одни из самых жестких в мире законов по контролю над оборотом оружия, что значительно сократило количество подобных преступлений.

