Масова стрілянина в Сіднеї: кривавий напад під час святкування Хануки на пляжі - багато загиблих

В Австралії стався один із найкривавіших злочинів за останні десятиліття. На знаменитому пляжі Бонді-Біч у Сіднеї під час заходу, присвяченого єврейському святу Хануки, невідомі відкрили вогонь по людях. Унаслідок нападу загинули щонайменше 10 осіб, ще понад десяток отримали поранення, серед них двоє поліцейських.

Масова стрілянина в Сіднеї. Фото з відкритих джерел

За даними поліції, стрілянину влаштували двоє нападників. Один із них був застрелений правоохоронцями на місці, другого затримали і він перебуває під вартою з пораненнями. Очевидці повідомляють, що пролунало близько 20 пострілів, а "тіла лежали просто на піску", що спричинило паніку серед відпочивальників.

Масова стрілянина в Сіднеї

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав події "шокуючими та глибоко тривожними". Він підтвердив, що федеральна влада співпрацює з урядом штату Новий Південний Уельс і силовими структурами, а розслідування триває. За його словами, екстрені служби діяли максимально швидко, намагаючись врятувати якомога більше життів.

Напад викликав хвилю засудження з боку релігійних та громадських організацій. Австралійська національна рада імамів виступила із заявою, у якій назвала стрілянину "жахливим актом насильства" та закликала суспільство до єдності й солідарності. В організації наголосили, що таким злочинам немає місця в демократичному суспільстві, а винні мають понести повну відповідальність.

Масова стрілянина в Сіднеї

BBC інцидент називала найсмертоноснішою масовою стріляниною в Австралії з часів трагедії в Порт-Артурі 1996 року, коли загинули 35 людей. Саме тоді країна запровадила одні з найжорсткіших у світі законів щодо контролю над обігом зброї, що значно скоротило кількість подібних злочинів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за кілька годин до інциденту в Австралії сталася стрілянина у престижному університеті США, де студенти гинули просто в аудиторії.