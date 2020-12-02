Мировой климатический кризис: в Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию

Ученые уже на протяжении нескольких лет фиксируют изменения климата Земли. Правительства многих стран озабочены ухудшением погодных условий, стихийными бедствиями, проблемой глобального потепления. Так, парламент Новой Зеландии решил присоединится к 32 странам, которые ввели у себя режим чрезвычайной ситуации. Такое решение правительство приняло накануне. Теперь в Новой Зеландии официально признали существование климатического кризиса.

побережье Новой Зеландии

В соответствующей инициативе, поддержанной парламентариями, сказано о "разрушительном воздействии изменчивой и крайне неблагоприятной погоды — наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров — на Новую Зеландию и благосостояние новозеландцев, на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению".

Как сообщал портал "Комментарии", компания EarthSystemData Ltd вместе с Центром исследований изменения климата Университета Восточной Англии создала программу, которая может наглядно продемонстрировать, как изменится климат в каждом городе нашей планеты через 80 лет. Она называется ESD Research и ее уже можно скачать в Google Play и Apple Store. Люди смогут посмотреть, что ожидает их родной город в 2100 году, если страны смогут воплотить в жизнь цели Парижского соглашения и глобальная температура не поднимется выше 2 °C. Плюс, пользователь также сможет увидеть сценарий, который произойдет, если достигнуть поставленной задачи все-таки не удастся.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему разговоры об экологии раздражают людей.

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