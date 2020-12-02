Мировой климатический кризис: в Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию

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Сергей Медведев
Ученые уже на протяжении нескольких лет фиксируют изменения климата Земли. Правительства многих стран озабочены ухудшением погодных условий, стихийными бедствиями, проблемой глобального потепления. Так, парламент Новой Зеландии решил присоединится к 32 странам, которые ввели у себя режим чрезвычайной ситуации. Такое решение правительство приняло накануне. Теперь в Новой Зеландии официально признали существование климатического кризиса.
побережье Новой Зеландии
Как сообщал портал "Комментарии", компания EarthSystemData Ltd вместе с Центром исследований изменения климата Университета Восточной Англии создала программу, которая может наглядно продемонстрировать, как изменится климат в каждом городе нашей планеты через 80 лет. Она называется ESD Research и ее уже можно скачать в Google Play и Apple Store. Люди смогут посмотреть, что ожидает их родной город в 2100 году, если страны смогут воплотить в жизнь цели Парижского соглашения и глобальная температура не поднимется выше 2 °C. Плюс, пользователь также сможет увидеть сценарий, который произойдет, если достигнуть поставленной задачи все-таки не удастся.Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему разговоры об экологии раздражают людей.
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