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Мировой климатический кризис: в Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию

Новая Зеландия стала 33-ей страной, которые признали мировой климатический кризис

сегодня, 09:32
Автор:

Сергей Медведев

Ученые уже на протяжении нескольких лет фиксируют изменения климата Земли. Правительства многих стран озабочены ухудшением погодных условий, стихийными бедствиями, проблемой глобального потепления. Так, парламент Новой Зеландии решил присоединится к 32 странам, которые ввели у себя режим чрезвычайной ситуации. Такое решение правительство приняло накануне. Теперь в Новой Зеландии официально признали существование климатического кризиса.

Мировой климатический кризис: в Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию

побережье Новой Зеландии

В соответствующей инициативе, поддержанной парламентариями, сказано о "разрушительном воздействии изменчивой и крайне неблагоприятной погоды — наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров — на Новую Зеландию и благосостояние новозеландцев, на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению".

Как сообщал портал "Комментарии", компания EarthSystemData Ltd вместе с Центром исследований изменения климата Университета Восточной Англии создала программу, которая может наглядно продемонстрировать, как изменится климат в каждом городе нашей планеты через 80 лет. Она называется ESD Research и ее уже можно скачать в Google Play и Apple Store. Люди смогут посмотреть, что ожидает их родной город в 2100 году, если страны смогут воплотить в жизнь цели Парижского соглашения и глобальная температура не поднимется выше 2 °C. Плюс, пользователь также сможет увидеть сценарий, который произойдет, если достигнуть поставленной задачи все-таки не удастся.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему разговоры об экологии раздражают людей. 
 
 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/707171.html
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