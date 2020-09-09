На курортном пляже Австралии акула-людоед растерзала бизнесмена

Язык
BTC/USD
10192.92
ETH/USD
344.72
LTC/USD
47.77
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
В австралийском городе Голд-Кост на защищенном пляже произошла трагедия. Как сообщает Daily Mail, акула растерзала 46-летнего бизнесмена Ника Слейтера.
Известно, что Ник занимался серфингом на огороженном сетями и считавшимся безопасным для купания пляже Австралии. Неожиданно его атаковала белая акула, которая схватила мужчину за ногу и потянула ко дну. Пляж был полон отдыхающих, которые подняли панику. На помощь Нику сразу же бросились другие серфингисты, которые были в нескольких метрах от него. Мужчины вытащили бизнесмена на берег, однако травмы оказались не совместимы с жизнью.
Издание пишет, что это первый случай убийства человека акулой за последние 62 года в этой местности. В результате, власти закрыли все пляжи, а эксперты ищут акулу-людоеда как в воде, так и с воздуха. Как акула проникла на огражденную зону - пока этот вопрос остается без ответа.
Напомним, коронавирус в Турции вспыхнул с новой силой. В связи с тем, что в сутки министерство здравоохранения курортной страны фиксирует свыше 1700 случаев инфицирования, чиновники ужесточают карантин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости