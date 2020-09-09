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Главная Новости Мир Австралия и Океания На курортном пляже Австралии акула-людоед растерзала бизнесмена
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На курортном пляже Австралии акула-людоед растерзала бизнесмена

Это первый случай убийства человека акулой за последние 62 года в Австралии

сегодня, 11:46
Автор:

Елена Волкова

В австралийском городе Голд-Кост на защищенном пляже произошла трагедия. Как сообщает Daily Mail, акула растерзала 46-летнего бизнесмена Ника Слейтера.

На курортном пляже Австралии акула-людоед растерзала бизнесмена

Известно, что Ник занимался серфингом на огороженном сетями и считавшимся безопасным для купания пляже Австралии. Неожиданно его атаковала белая акула, которая схватила мужчину за ногу и потянула ко дну. Пляж был полон отдыхающих, которые подняли панику. На помощь Нику сразу же бросились другие серфингисты, которые были в нескольких метрах от него. Мужчины вытащили бизнесмена на берег, однако травмы оказались не совместимы с жизнью. 

Издание пишет, что это первый случай убийства человека акулой за последние 62 года в этой местности. В результате, власти закрыли все пляжи, а эксперты ищут акулу-людоеда как в воде, так и с воздуха. Как акула проникла на огражденную зону - пока этот вопрос остается без ответа.

Напомним, коронавирус в Турции вспыхнул с новой силой. В связи с тем, что в сутки министерство здравоохранения курортной страны фиксирует свыше 1700 случаев инфицирования, чиновники ужесточают карантин.


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